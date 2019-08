Sai phạm tại SAGRI: Khởi tố thêm hai giám đốc, hai kế toán trưởng

Chiều ngày 24/8, Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên.



Liên quan vụ án này, ngày 22/8, qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về hành vi “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, đối với: Lê Tấn Hùng, sinh năm 1963; nguyên Tổng Giám đốc SAGRI; trú tại: Số 22 Bis Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1966; nguyên Kế toán trưởng; trú tại: Số 001 chung cư Nguyễn Tri Phương, 7A Thành Thái, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh. Các bị can Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thị Thúy đã bị bắt tạm giam vào ngày 06, 07/8/2019.

Bị can Trần Văn Trường và bị can Đoàn Quang Hồi.

Đáng chú ý, cùng tội “Tham ô tài sản”, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Trường (SN 1976; Giám đốc Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong; trú tại: số 88 đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí Minh); bị can Đỗ Sĩ Hoài Thanh (SN 1977; Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Thanh niên xung phong; trú tại: Phòng 705 Lô B2, chung cư EHOME3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh); Đoàn Quang Hồi (SN 1972; Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế; trú tại: Số 521/69C Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Nguyên (SN 1968; Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế).

Các bị can Trần Văn Trường, Đỗ Sĩ Hoài Thanh, Đoàn Quang Hồi và Nguyễn Thị Nguyên bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Bị can Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1980; Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính; trú tại: số 364/14 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã thi hành các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, bị can Lê Tấn Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Bị can Lê Tấn Hùng đã bị di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra. Bị can Lê Tấn Hùng bị cơ quan chức năng cáo buộc tham ô khoản tiền hơn 13 tỷ đồng.

Bị can Lê Tấn Hùng.

Liên quan đến sai phạm tại SAGRI , ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc, đối với Vân Trọng Dũng (SN 1967, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn trú quận 1, TP HCM).

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thúy (SN 1966, nguyên Kế toán trưởng, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, trú số 7A Thành Thái, phường 14, quận 10, TP HCM).

Hai bị can Vân Trọng Dũng và Nguyễn Thị Thúy cùng bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, kết luận của Thanh tra TP.HCM, năm 2016, ông Hùng và cấp dưới ký 10 hợp đồng với Công ty TNHH TMDV Lữ hành Hòa Bình Quốc tế và Công ty CP Du lịch Thanh niên để chi hơn 13 tỷ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động đi nước ngoài học tập kinh nghiệm. Tuy nhiên, qua xác minh với các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách đi nước ngoài do ông Hùng ký thì không có người nào tham gia chuyến đi.

Cụ thể, Kết quả xác minh tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP.HCM), phát hiện 40/70 người lao động có tên trong danh sách đi nước ngoài không tham gia các chuyến đi nước ngoài do SAGRI tổ chức, 30/70 người không có thông tin trên hệ thống của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Thanh tra TP.HCM xác định việc Sagri không tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài nhưng vẫn thanh toán toàn bộ chi phí hơn 13 tỷ đồng là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán. Công ty này có dấu hiệu cấu kết với công ty du lịch lập khống hồ sơ chứng từ nhằm hợp thức hóa vụ việc để hạch toán và quyết toán. Trách nhiệm này thuộc về tổng giám đốc và kế toán trưởng.

Cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc sang cơ quan điều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc kế toán, tham ô tài sản, trong đó trách nhiệm thuộc về Tổng giám đốc, kế toán trưởng SAGRI.