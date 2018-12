Sai phạm gì khiến Luxshare-ICT bỏ 70.000 USD mua sự im lặng?

Công ty Luxshare - ICT đưa 70.000 USD cho phóng viên bị công an bắt quả tang", hiện, PV Đào Thị Thanh Bình (trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội - phóng viên của Báo Thương hiệu và Công luận) đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan đến vụ việc "bị công an bắt quả tang", hiện, PV Đào Thị Thanh Bình (trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội - phóng viên của Báo Thương hiệu và Công luận) đang bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Một câu chuyện khác được dư luận đặt ra câu hỏi đó là: Công ty Luxshare-ICT Việt Nam có sai phạm “khủng” gì mà phải bỏ 70.000 USD để mua sự im lặng?

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Vũ Đức Thuận – Tổng biên tập báo Thương hiệu và Công luận cho biết, qua nắm bắt thông tin được biết, khu nhà ở của công nhân tại Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam) thiếu giấy phép xây dựng và một số những sai phạm liên quan. Tuy nhiên, theo lời ông Thuận, hiện phóng viên đang bị tạm giữ nên những sai phạm cụ thể của dự án trên cần phải tìm hiểu từ các cơ quan chức năng và có kết luận của cơ quan chức năng.

Toàn cảnh Công ty TNHH Luxshare-ICT tại KCN Quang Châu, Bắc Giang.

Sai phạm của Công ty TNHH Luxshare-ICT (Việt Nam) về xây dựng sai phép nhà ở cho công nhân đã được đại biểu chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Giang diễn ra vào chiều 6/12/2018. Cụ thể, khi nêu câu hỏi chất vấn Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang, đại biểu Nguyễn Thị Liên – Tổ đại biểu Lục Nam đặt vấn đề, thời gian qua, những tồn tại trong việc quản lý cấp phép xây dựng tại các KCN đã được HĐND tỉnh chất vấn, yêu cầu giải trình và Ban Quản lý các KCN đã đề xuất biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, đến nay tình hình vi phạm xây dựng vẫn còn xảy ra nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. Đại biểu Liên lấy ví dụ về Công ty TNHH Luxshare-ICT (Việt Nam) trong KCN Quang Châu xây dựng sai phép nhà ở cho công nhân và đặt trách nhiệm, biện pháp khắc phục? Giải trình câu hỏi trên, ông Nguyễn Anh Quyền cho biết, công ty TNHH Luxshare-ICT trong quá trình thi công xây dựng, công ty đã tự ý thay đổi thiết kế, xây dựng sai so với giấy phép xây dựng được được Ban Quản lý KCN cấp đối với 2 công trình Trung tâm nghiên cứu phát triển số 1 và 2, xây ngăn thành 460 phòng khép kín sử dụng cho công nhân viên lưu trú (không đúng công năng ban đầu được cấp phép). Ngày 30/6/2017 và ngày 04/01/2018, Ban Quản lý các KCN đã tổ chức làm việc với công ty TNHH Luxshare-ICT để làm rõ nội dung vi phạm và đã yêu cầu Công ty không bố trí người lao động lưu trú tại các công trình xây dựng sai phép và sử dụng công trình theo đúng công năng được cấp phép. Công nhân công ty Luxshare - ICT ngừng làm việc phản đối chế độ làm việc, chế độ đãi ngộ của công ty không tốt. Ảnh chụp màn hình báo Bắc Giang

Trên báo Công an nhân dân cũng đăng tải một phần về lời khai của PV Bình liên quan đến sai phạm của công ty Luxshare - ICT mà PV đang tìm hiểu. Cụ thể, "công ty Luxshare - ICT Việt Nam có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang cho phép xây dựng nhà ở cho công nhân.

Trong lúc chờ được cấp phép, công ty này đã tự ý khởi công. Phát hiện được vi phạm trên, vào tháng 10/2018, Đào Thị Thanh Bình đã liên hệ với công ty để làm việc, nói rõ các vi phạm và yêu cầu công ty phải đưa tiền để bỏ qua, nếu không thì sẽ đưa vụ việc lên báo.

Công ty Luxshare ICT (Việt Nam) đề nghị Đào Thị Thanh Bình bỏ qua vụ việc và hỏi Bình số tiền cần đưa để Bình bỏ qua là bao nhiêu. Bình đã ra điều kiện yêu cầu công ty làm việc với người môi giới. Theo đó, người môi giới trên đã liên hệ với công ty Luxshare - ICT ra điều kiện yêu cầu phải đưa 100.000 USD cho Bình.

Do số tiền trên quá cao, nên hai bên đã mặc cả giảm xuống còn 70.000 USD và được Bình đồng ý và hẹn tại một địa chỉ ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội để giao dịch. Nhận thấy việc đòi hỏi của Đào Thị Thanh Bình vô lý, vi phạm pháp luật nên công ty đã báo cáo Cơ quan công an", - theo Công an nhân dân.

Để tìm hiểu những thông tin dẫn đến vụ việc trên, PV Kiến Thức đã liên hệ với ông Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang).



Theo lời ông Lê Ô Pích, dự án của Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam) trong khu công nghiệp Quang Châu. Theo quy định, Khu công nghiệp do Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang quản lý.

Nói về một số thông tin cho rằng, dự án xây dựng nhà ở cho công nhân của Công ty TNHH Luxshare - ICT thiếu giấy phép xây dựng thì huyện có phối hợp kiểm tra hay không?, ông Lê Ô Pích cho biết: “Dự án nằm trong KCN thì huyện không được phép”.

Kiến Thức đang tiếp tục liên hệ với Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang để tiếp tục làm rõ.

Ngoài việc cần thanh - kiểm tra, làm rõ những sai phạm của công ty Luxshare-ICT, dư luận cũng bày tỏ quan điểm cần phải làm rõ trách nhiệm của người môi giới trong vụ việc này.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.