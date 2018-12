Cái kết cho kẻ giết người bị nạn nhân đánh mất nửa hộp sọ

Ngày 19-12, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Bá Chín (43 tuổi, trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) 17 năm tù về tội giết người.

Đồng thời, Tòa tuyên buộc Chín phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 150 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của nạn nhân mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu 18 tuổi, cấp dưỡng cho mẹ nạn nhân mỗi tháng 500 ngàn đồng.

Bị cáo Nguyễn Bá Chín tại tòa.

Theo cáo trạng, trưa 4- 2, Chín đi làm thịt một con bò giúp đám cưới. Trong lúc ngồi ăn cơm, Chín gọi điện cho Trần Văn Lợi (38 tuổi) nói: “Ở đâu về ăn cơm để giúp làm một tay cho nhanh”. Lúc đó, Chín không nghe Lợi trả lời nhưng nghe tiếng ai đó nói vọng vào trong điện thoại: “Xương cha mi, thằng mô nói mi cũng nghe”. Nghe vậy, Chín hỏi lại “ai đó”, nhưng không thấy trả lời mà tắt máy.

Chín bức xúc cầm con dao chạy xe máy đi tìm và gặp Lợi đang đánh bi-a với Nguyễn Bá Quý (35 tuổi) và một người bạn khác.

Đi vào, Chín hỏi Lợi “khi chiều gọi điện mi nói chi tau đó”. Lợi trả lời: “Khi chiều thằng Quý nói, nhưng nói đùa cho vui thôi”. Chín nói lại “đùa răng được” thì Quý trả lời “giờ anh thích chi”.

Quý vừa nói dứt lời thì bị Chín rút dao ra đâm. Bị đâm bất ngờ, sẵn trên tay đang cầm cần bi-a, Quý giơ lên đánh vào đầu Chín nhiều nhát rồi cả hai ngã xuống đất.

Cả hai được đưa đi bệnh cấp cứu, nhưng ngày hôm sau Quý tử vong. Còn Chín bị nứt vỡ xương hộp sọ, chảy máu trong. Các BS đã phải phẫu thuật hai lần để lấy các mảnh vỡ xương sọ (màng cứng) ra nuôi ngoài tại BV để sau này phẫu thuật cấy ghép mảnh vỡ xương sọ . Kết quả giám định, Chín bị thương tật 61%.

Đến ngày 29/9, xét thấy Chín đã ổn định sức khỏe, nên Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An khởi tố bị can và bắt tạm giam Chính.

Tại phiên Tòa, bị cáo Chín thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt. Vợ của bị cáo Chín bồi thường thêm 10 triệu đồng cho gia đình bị hại (trước đó đã bồi thường được 30 triệu đồng).