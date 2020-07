Sài Gòn: 3 người mẫu bị bắt quả tang bán dâm cho đại gia giá 30.000 USD

Ngày 12/7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an quận 1, Công an TPHCM đã triệt phá thành công 1 đường dây bán dâm quy tụ người mẫu, diễn viên có giá bán dâm lên tới 30.000 USD/người/lượt.