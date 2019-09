Loạt "tú bà" xinh đẹp điều hành đường dây chân dài cao cấp

1. "Tú bà" ở căn hộ hạng sang, lái xe Mercedes: Ngày 30/8/2019, Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, quê ở Hà Nam, hiện đang trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị tạm giữ về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, ngày 27/8, các trinh sát phát hiện Cúc thỏa thuận với 2 khách mua dâm và đã điều 2 gái bán dâm từ Hà Nội về Hải Dương để bán dâm, tại nhà nghỉ Trường An, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Khoảng 22h30 ngày 27/8, công an tiếp tục phát hiện tại một nhà nghỉ, N.D.L. (SN 1993), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), là nhân viên làm đẹp (Spa) đang bán dâm cho khách nam. Cùng thời điểm, tại phòng 306, N.T.G. (SN 1993), trú tại Hạ Long, Quảng Ninh, nhân viên thẩm mỹ cùng với một nam giới cũng trong tình trạng khỏa thân. (Chiếc xe Mercedes của tú bà Nguyễn Thị Cúc) Nguyễn Thị Cúc khai nhận, hành vi điều 2 gái đẹp N.D.L. và N.T.G. đi bán dâm tại tỉnh Hải Dương, sau khi nhận được cuộc điện thoại của khách mua dâm ở Quảng Ninh với giá thỏa thuận là 40 triệu đồng. “Đào” được Cúc tuyển chọn lọt vào mắt mình phải là những cô gái cao khoảng trên 1m7, thân hình “nóng bỏng”, mặt xinh, da trắng, có độ tuổi thông thường từ 18 đến 25. 2. Tú bà 18 tuổi ở Nghệ An: Chiều 30/7/2019, Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin Hồ Thị Thúy Hằng (SN 2001) trú tại khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh thực hiện giao dịch với khách hàng tổ chức mua bán dâm tại khách sạn Thủy Hiếu, TX Cửa Lò. Tại 2 phòng 1406, 1407, Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Khách đã trả cho Hằng 9 triệu đồng, sau đó Hằng cắt lại cho hai "đào" của mình mỗi người 4 triệu đồng. Hồ Thị Thúy Hằng là người có nhan sắc, nhưng không chịu lao động, thường xuyên tham gia vào các cuộc chơi tại các tụ điểm ăn chơi và có quan hệ với nhiều thành phần bất hảo tại TP Vinh (Nghệ An). Từ các mối quan hệ, Hằng biết được nhu cầu ham "của lạ" của các dân chơi cũng như nhiều cô gái cũng ăn chơi, lười lao động như mình. Sau đó, Hằng chiêu mộ nhiều cô gái trẻ đẹp (tuổi từ 18-25) vào đường dây bán dâm. Những cô gái này đều có ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, không có công ăn việc làm nhưng lại có lối sống ăn chơi, đua đòi, thường xuyên “sống ảo” trên mạng xã hội. Không chỉ điều hành mại dâm, Hằng còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, tiệc thác loạn, thậm chí là “tiệc” ma túy. Với cuộc chơi này, Hằng sẽ phân loại nhan sắc, ngoại hình của gái để thu tiền với giá từ 4 triệu đến 10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi. Hằng còn nhận cung cấp cho dịch vụ “sex tour” với giá từ 10 triệu đồng trở lên (Ảnh: VOV). Hồ Thị Thúy Hằng khai nhận đăng hình các "đào" của mình trong trang phục gợi cảm lên Zalo để "quảng cáo". Khi có người hỏi mua dâm, Hằng sẽ gửi ảnh qua mạng cho khách chọn. Khi đã thỏa thuận xong giá cả và địa điểm, Hằng sẽ điều gái bán dâm đến phục vụ. "Đào" của Hằng bán dâm với giá 2 - 4 triệu đồng/lượt. 3. Triệt phá đường dây bán dâm 2.500 USD/lượt: Tháng 8/2017, công an TP HCM đã triệt phá đường dây mại dâm cao cấp quy tụ nhiều người mẫu, diễn viên. Cầm đầu là Nguyễn Thị Tiền (SN 1984), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1986, em ruột Tiền, cùng quê Long An, tạm trú P.8, Q.3) và Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1985, ngụ Q.6). Tuyền là MC của 1 phòng trà ca nhạc có tiếng ở Sài Gòn. Ngọc từng đoạt giải Á khôi 1 trong cuộc thi sắc đẹp, là vũ công của 1 nhóm nhảy có tiếng và hiện đang làm thêm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, đào tạo người mẫu. Với chân dài là những người mẫu xe, quảng cáo hay người mẫu nghiệp dư, giá đi khách là 500 – 1.000 USD/người/lượt. Còn chân dài là hoa khôi trong các cuộc thi sắc đẹp, diễn viên điện ảnh có chút tiếng tăm, nhóm của Ngọc, Tiền, Huyền gửi hình trước cho khách lựa chọn, giá 'vui vẻ' từ 700 – 2.500 USD/người/lượt. Các tú bà lấy hoa hồng 20% từ số tiền gái bán dâm đi khách có được. Trong đó tú bà Ngọc tham gia…phục vụ khách để kiếm thêm. Ngoài ra, Ngọc còn tổ chức cho các đại gia và chân dài đi du lịch tình dục trong và ngoài nước. Mức giá sex tour tùy theo danh tiếng của các chân dài, thông thường thì 3.000 – 4.000 USD/người/ngày. Trong số gái bán dâm trong đường dây này, công an xác định có 1 trường hợp chân dài bán dâm khá nổi tiếng là diễn viên – người mẫu B.A xuất hiện khá nhiều trên các phim truyền hình, trên báo chí. B.A còn được biết đến khi lấn sân sang kinh doanh, là doanh nhân kinh doanh 1 loại thực phẩm đắt tiền. 4. Tú bà gọi 30 cô gái xếp hàng để đàn ông ngoại quốc chọn: Ngày 23/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Chang (SN 1992, ở Thanh Ba, Phú Thọ) 3 năm tù về tội Môi giới mại dâm. Khi đang làm việc tại quán karaoke Bomul do một người Hàn Quốc làm chủ, Chang đã móc nối với các tiếp viên có nhu cầu bán dâm, đánh số thứ tự và đọc cho nhân viên nhớ để khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ gọi. Khoảng 20h ngày 21/10/2018, ông Lee Kyung Beom, Jung Ho Won và 2 người bạn quốc tịch Hàn Quốc khác rủ nhau đến quán Karaoke Bomul Seom hát rồi có nhu cầu mua dâm. Chang đã dẫn khoảng 30 nhân viên nữ xếp thành 2 hàng tại phòng hát để khách chọn. Sau khi hát xong, "đào" đi cùng khách Hàn về khách sạn NAMU (Yên Hòa, Cầu Giấy) bán dâm. Khi hai đôi nam nữ “vui vẻ” xong thì bị tổ công tác công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Công an phường Yên Hòa kiểm tra hành chính phát hiện, bắt quả tang. 5. Hotgirl cầm đầu đường dây “gái gọi” gắn mác sinh viên: Tháng 10/2018, công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt khẩn cấp Lê Thị Hà Phương (SN 1995, tạm trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh), đồng thời triệu tập 5 cô gái cùng 2 khách làng chơi để điều tra, làm rõ hoạt động mua bán dâm. Phương tìm cách rủ rê những cô gái trẻ có ngoại hình bắt mắt, không có công ăn việc làm nhưng lại thích chơi bời vào đường dây gái gọi của mình. Sau đó, Phương tìm mối, sắp xếp cho cho các cô gái phục vụ các nhu cầu của khách làng chơi rồi cắt phần trăm hoa hồng. Khi có khách, Phương gọi cho gái bán dâm và sắp xếp khách sạn để khách trực tiếp lấy phòng trước rồi sau đó điều gái đến. Mức giá bán dâm Phương tự thỏa thuận và nhận trực tiếp từ khách rồi cắt phần trăm tiền môi giới, còn lại Phương trả cho gái bán dâm. Giá đi khách của các đối tượng trong đường dây của tú bà này dao động từ 2 - 3 triệu đồng/lượt “bay, lắc” qua đêm và 3 - 4 triệu đồng nếu khách đi “tàu nhanh”. Đối với khách có nhu cầu đi qua đêm, mức giá có thể lên đến 5 -7 triệu đồng/người. Ngoài việc môi giới bán dâm, Phương còn cung cấp gái cho các dịch vụ hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn, liên hoan, thậm chí là các cuộc “bay, lắc” có sử dụng các loại ma túy tổng hợp.

