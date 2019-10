Sách “Hack não 1.500 từ tiếng Anh” bịa đặt, phản cảm: "Cơ quan An ninh cần vào cuộc"

Cuốn sách "Hack não 1500 từ Tiếng Anh" do Công ty TNHH Giáo Dục Tiến Bộ phát hành bán ra thị trường đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Nhiều phụ huynh học sinh và nhiều chuyên gia giáo dục đã cùng có chung nhận định nội dung cuốn sách có nhiều phần xuyên tạc, trái thuần phong mỹ tục, không phù hợp với văn hóa, đạo đức... Thậm chí, cuốn sách còn bị một số chuyên gia giáo dục đánh giá là làm mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt.

Cuốn sách "Hack não 1500 từ Tiếng Anh" được in ấn từ năm 2018. Tác giả sách là ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Giáo Dục Tiến Bộ (công ty này cũng là đơn vị phát hành và bán sách).

Trường học là nơi tồn tại sự rình rập? Sách sử dụng ngôn ngữ tiêu cực để miệt thị giới tính.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Hiệp thừa nhận do Công ty còn non trẻ nên đã không hiểu biết dẫn đến việc cho ra cuốn sách có nội dung bị dư luận phản ứng. Tuy nhiên, ông này cũng khẳng định để cuốn sách được in ấn phát hành thì đơn vị đã được Nhà Xuất bản Lao động xã hội kiểm duyệt nội dung, các cơ quan chức năng cấp phép...

Cuốn sách này được in tối đa 10 nghìn bản để bán ra thị trường. Mặc dù ra đời được hơn 1 năm (từ năm 2018) nhưng các đơn vị không hề phát hiện ra lỗi mà chỉ đến khi các phụ huynh, chuyên gia phản ứng và báo chí vào cuộc thì Nhà xuất bản và công ty mới tiến hành thu hồi.

Ngôn từ nhạy cảm, mang tính ám thị cao khi hai ví dụ được đặt cạnh nhau.

Được biết, đơn vị kiểm duyệt nội dung này là Nhà Xuất bản Lao Động Xã Hội. Ông Phùng Huy Cường - Quyền Tổng giám đốc Nhà Xuất bản Lao động xã hội là người chịu trách nhiệm xuất bản nội dung, ông Nguyễn Văn Hiệp làm chủ biên, bà Đỗ Thị Phương Nhung biên sọan.

Theo đó dư luận cũng đặt ra câu hỏi, tại sao cuốn sách phản cảm như vậy mà vẫn được xuất bản và bầy bán trên thị trường, liệu rằng Nhà xuất bản Lao động Xã hội có buông lỏng về mặt nội dung, hình thức của cuốn sách "Hack Não 1500 hay không?.

Nội dung bịa đặt về tai nạn của 1 chương trình có thật tại Việt Nam (Vietnam's Got Talent).

Trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình - Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Khi anh em gửi cho tôi những hình ảnh của cuốn sách, tôi thật sự ngao ngán với những nội dung được đề cập trong sách tiếng Anh như: "Chúng ta nên hẹn hò với đàn ông nhiều tiền", "tao khinh bỉ mày, đồ thua cuộc thảm hại", "Thư ký bất chấp tính mạng để đi gặp gã les đàm phán hợp đồng", "Làm đơn xin nhà trường giờ rét thì được hút một điếu thuốc lá"... Xuất hiện dày đặc trong cuốn sách này là những câu nói vô nghĩa hoặc có nội dung "phản cảm", đi kèm là hình ảnh minh họa dễ gây hiểu nhầm".

Luật sư Bình cho rằng, đọc cuốn sách ông không thể tưởng tượng nổi là tại sao cơ quan chức năng và Nhà xuất bản lại có thể cho phép việc một cuốn sách có nhiều lỗi lớn mà một đứa trẻ lên ba cũng biết ra đời.

Luật sư Diệp Năng Bình - Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP HCM).

Luật sư Bình cho hay: "Những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản đã được Luật xuất bản nêu rõ đó là nghiêm cấm việc kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục; Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân…"

Trước những dấu hiệu xuyên tạc có trong cuốn sách, luật sư Bình cho rằng, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cơ quan An ninh điều tra cần thiết phải vào cuộc để xem xét có dấu hiệu hình sự hay không vì một cuốn sách khi được in ra được kiểm duyệt nghiêm ngặt thế nhưng vì động cơ, mục đích gì họ đã bỏ qua điều này để tồn tại như thế?

Cùng quan điểm trên, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: Bản thân đã bị giật mình khi xem những nội dung mà cuốn sách đề cập.

Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư Hà Nội).

Theo luật sư Tùng, trách nhiệm đầu tiên trong vụ việc này thuộc về cá nhân người nào có tên trong phần “chịu trách nhiệm xuất bản “, đến người biên tập, người thiết kế, trình bày, chế bản. "Cần làm rõ chủ biên cuốn sách này là ai, tập thể tác giả tên tuổi như nào? Ai là người biên soạn những phần nội dung sai lệch lạc nên trên?".

Theo luật sư, Thanh tra chuyên ngành của Bộ Văn hoá, Bộ TT&TT cũng cần vào cuộc cùng Cục xuất bản làm rõ những nội dung, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân "bật đèn xanh" cho cuốn sách Hack não 1500 từ Tiếng Anh .

"Cơ quan chức năng trước mắt cần cấm cho lưu hành và thu hồi toàn bộ những cuốn sách này trên thị trường kèm theo đĩa CD. Đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức người có thẩm quyền liên quan. Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh cần làm rõ mục đích của nhóm người biên soạn phát hành là gì? Trách nhiệm cơ quan quản lý về xuất bản?

Luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh: "Nếu phát hiện có dấu hiệu lợi dụng việc xuất bản sách này có sự tài trợ của nước ngoài hoặc nhằm mục đích chống phá, làm tha hoá thuần phong Mỹ tục Việt Nam, đầu độc thế hệ học sinh... thì cơ quan thanh tra chuyên ngành phải chuyển ngay hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiến hành xác minh, xử lý đúng quy định".

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Giáo Dục Tiến Bộ cho biết thêm, Công ty này cũng đã bị cơ quan An ninh mời lên làm việc.