Cảnh rác thải tấn công khu đô thị vì sự cố bãi rác Nam Sơn

Hơn 3 ngày nay, hàng trăm người dân các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ (thuộc huyện Sóc Sơn) tập trung tại 2 con đường dẫn vào Trung tâm xử lý chất thải rắn Nam Sơn ( bãi rác Nam Sơn) vì bức xúc trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, chưa được đền bù di dời. Ảnh: Vietnamnet. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều tuyến đường, ngõ phố ở Hà Nội đang ngập trong rác thải. Ảnh: Zing. Thực tế, rác thải là một vấn đề nhức nối và bài toán khó giải đáp đối với Hà Nội nhiều năm nay. Ngay cả nhiều khu đô thị, chung cư ở Hà Nội cũng bị tràn ngập rác thải sinh hoạt, rác xây dựng gây ô nhiễm cho người dân. Ảnh: Kinhtedothi. Ngày 8/1/2019, báo Thương hiệu và Pháp luật đưa tin về tình trạng rác thải ùn ứ nhiều ngày, bốc mùi hôi thối khiến hàng nghìn cư dân chung cư BMM (phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) phải sống trong cảnh ô nhiễm. Ảnh: Thuonghieuvaphapluat. Theo đó, từ ngày 3/1/2019 đơn vị thu gom rác thải là Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông không tiến hành thu gom rác thải tại khu vực tòa nhà, khiến hàng chục m3 rác thải ùn ứ trong thang xả rác. Ảnh: Thuonghieuvaphapluat.Rác thải thậm chí đã ngập đến cửa xả tầng 7 của tòa nhà. Ảnh: Thuonghieuvaphapluat. Theo Reatimes, tháng 8/2017, rác thải tại KĐT Nam An Khánh không được xử lý. Rác thải chất đống ngay tại lối ra vào các chung cư khiến cư dân bức xúc. Ảnh: Batdongsanvietnam. Khối rác thải nằm ngay trên con đường đi lại hàng ngày cư dân khu đô thị Nam An Khánh khiến cuộc sống của cư dân vô cùng khổ sở. Ảnh: Vietq. Ban quản lý tòa nhà dùng tấm bạt lớn nhưng chỉ phủ được một phần đống rác thải không di chuyển được do người dân chặn đường vào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Batdongsanvietnam. Cũng tại thời điểm tháng 8/2017, chung cư Thăng Long Victory (xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) bị chắn ngữ bởi bãi rác thải hôi thối ngay lối vào. Ảnh: Vietnamnet. Theo ghi nhận của Báo Xây dựng vào tháng 3/2018, quanh Khu đô thị Nam Trung Yên (Cầu Giấy) tồn tại rất nhiều bãi rác thải sinh hoạt, rác xây dựng. Ảnh: Baoxaydung. Khu vực này có nhiều dự án thi công được quây tôn kín mít. Việc quản lý vệ sinh môi trường phía bên ngoài dường như bị bỏ ngỏ đã tạo điều kiện cho những người thiếu ý thức thoải mái vứt rác. Ảnh: Baoxaydung. Rác thải vứt bừa bãi, tràn lan trên nhiều tuyến đường, vỉa hè. Ảnh: Baoxaydung. Video: Chế tạo máy bay không người lái từ rác thải. Nguồn: VTC14.

