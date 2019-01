Rác ngập ngụa bủa vây Hà Nội vì lùm xùm bãi rác Nam Sơn

Nhiều ngày trở lại đây, các tuyến phố ở Hà Nội xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt vứt tràn lan trên vỉa hè, lòng đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc do sự cố bãi rác Nam Sơn. Không có xe đi gom, người dân vẫn phải mang rác thải sinh hoạt đổ ra ven đường. Hình ảnh tại phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân. Trước cửa khu Tập thể Thuốc lá Thăng Long chủ yếu là rác sinh hoạt, đồ ăn thừa do không được thu gom từ vài ngày nay nên đều trong tình trạng phân huỷ. Ở những nơi khác thuộc các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Long Biên... những đống rác ngày càng phình to, tràn lan trên vỉa hè và dưới lòng đường. Hình ảnh trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Nữ công nhân môi trường đô thị cho biết công việc của chị là đi gom rác thải từ những khu dân cư sau đó tập trung tại vỉa hè đường Nguyễn Trãi để chờ xe tới chở đi "Chúng tôi nhận lệnh cấp trên là gom rác trong khu vực tập trung về đầu phố Chính Kinh để chờ xe tải đến xử lý. Nhưng mấy ngày nay không có xe tới nên ùn ứ lại nhiều thế này đây", chị chia sẻ. Công nhân vệ sinh môi trường phải dùng nhiều tấm bạt cỡ lớn để phủ lên bãi rác tự phát trên đường Nguyễn Quý Đức. Sau đó họ xử lý tạm thời bằng cách rắc vôi bột. Các công nhân cố gắng bao bịt để giảm bớt mùi và không bị vương vãi ra xung quanh nhưng những đống rác cao ngất này đang dần tràn ra lòng đường. Hình ảnh xe gom rác bị dồn ứ xếp dài hàng chục mét ven đường như thế này xuất hiện ở nhiều nơi. Nước thải đen sì, đặc sệt bốc mùi rỉ ra từ những bãi rác "bất đắc dĩ" tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.Trong khi đó Nam Sơn (nơi tập kết, xử lý rác thải chính của Hà Nội), người dân nơi đây vẫn chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn.

