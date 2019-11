Quý ông 60 tuổi “ngáo đá” trèo lên lan can hò hét, định treo cổ tự tử

Sáng 28/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng công an phường Thành Tô (quận Hải An) vừa giải cứu thành công một người đàn ông 60 tuổi có biểu hiện “ngáo đá” định tự tử trên lan can ban công tầng 5 của một chung cư.



Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 22h40 ngày 26/11, tại phòng 509 - nhà B1, khu tạm lánh chung cư 5 tầng thuộc phường Thành Tô (quận Hải An), của gia đình anh Nguyễn Đức H, bất ngờ xuất hiện đối tượng có biểu hiện nghi “ngáo đá” hò hét, gây mất an ninh trật tự.

Người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá".

Ngay khi tiếp nhận tin cấp báo, Chỉ huy Công an phường Thành Tô, quận Hải An đã nhanh chóng cử tổ công tác đến hiện trường xử lý vụ việc. Thời điểm này, đối tượng đang “cố thủ” ngoài ban công trên tầng 5 nhà anh H, liên tục hò hét và có biểu hiện muốn tự tử.

Tại hiện trường, cánh cửa đi ra phía ngoài ban công đã bị đối tượng đóng và chèn giữ chặt bằng các chậu cây cảnh. Còn đối tượng bên ngoài liên tục kêu gào, dùng thanh sắt gõ vào lan can, gây huyên náo khu chung cư.

Trước tình huống trên, lực lượng Công an phường chia làm 2 mũi, một mặt khéo léo vận động, thuyết phục; mặt khác tìm cách tiếp cận để đưa đối tượng vào. Sau nhiều giờ vận động, tác động tâm lý nhưng đối tượng vẫn cố thủ tại chỗ.

Đến 3h30 sáng ngày 27/11, phát hiện đối tượng sử dụng dây thép phơi quần áo bên ngoài buộc vào lan can ban công để treo cổ tự tử, lập tức tổ công tác phía trên phá cửa, khống chế đối tượng đưa vào nhà sơ cứu.

Qua xác minh nhanh, đối tượng là Trần Văn B., sinh 1959, ĐKTT ở đường Lê Thánh Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng.

Trước đó, B. đến nhà anh H. chơi và lên cơn “ngáo đá”. Sau khi được giải cứu khỏi ban công, đối tượng tiếp tục giãy đạp và cắn lưỡi nhằm tự tử. Lực lượng Công an phường đã phải khống chế, sau đó gọi cấp cứu 115 phối hợp đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp điều trị.

Đến 7h ngày 27/11, lực lượng Công an phường Thành Tô đã thông báo và bàn giao đối tượng cho gia đình Trần Văn B. an toàn.