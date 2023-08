Quảng Ninh: “Nữ quái” dùng 2 sổ đỏ giả chiếm đoạt 600 triệu đồng

Ngày 23/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Thị Hường (SN 1975, trú tại tổ 5, khu 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long) để điều tra về hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 - Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Thị Hường.

Cụ thể, trước đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn tố giác của chị L.T.N,( SN 1972, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái) về việc bị đối tượng Trần Thị Hường có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cầm cố thế chấp vay 600 triệu đồng.

Sau khi nhận được đơn Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức điều tra xác minh, xác định: Năm 2017-2018, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hường đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo số AN 769550 và CK 608226, vị trí thửa đất tại thành phố Móng Cái để cầm cố, vay 600 triệu đồng của chị L.T.N.

Xét thấy mức độ nghiêm trọng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Hường để điều tra về hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .