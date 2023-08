Quảng Ninh: Không có việc Bí thư phường Hà Khẩu nhận “tiền hoa hồng” của doanh nghiệp

Theo nội dung văn bản trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long nhận được công văn số 460/UBND, ngày 19/5/2023 của UBND phường Hà Khẩu (do đồng chí Phạm Tiến Phúc, Chủ tịch UBND phường ký) về việc đề nghị kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, đồng chí Phạm Tiến Phúc đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hà Khẩu, vì có hành vi đề nghị và nhận “tiền hoa hồng” của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến ngày ngày 23/5/2023, UBND phường Hà Khẩu có Công văn số 477/UBND, ngày 23/5/2023 (do đồng chí Phạm Tiến Phúc, Chủ tịch UBND phường ký) về việc thay thế Văn bản số 460/UBND ngày 19/5/2023 của UBND phường, với lý do: UBND phường nhận thấy Văn bản số 460/UBND ngày 19/5/2023 của UBND phường Hà Khẩu không đúng và không phù hợp. Do vậy, UBND phường xin rút nội dung văn bản số 460/UBND ngày 19/5/2023 của UBND phường Hà Khẩu".

Ngày 25/5/2023, tại buổi làm việc với đại diện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đồng chí Phạm Tiến Phúc phản ánh như sau: Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Hà Khẩu, nhận "tiền hoa hồng” từ ông L.T.H, Giám đốc Công ty Q.T, đơn vị đang triển khai thi công công trình tuyến đường trên địa bàn để tư lợi cá nhân và chia cho đồng chí P.T.T, đồng chí N.T.T.H.