Mê mẩn giàn hoa giấy, sử quân tử ở “thị trấn đẹp nhất thế giới“

Vào thời gian này, Hội An - nơi từng lọt top 10 thị trấn đẹp nhất thế giới, như khoác lên mình chiếc áo mới với những giàn hoa giấy rực rỡ "hớp hồn" biết bao du khách.Bên cạnh những ngôi nhà cổ kính rêu phong, hoa giấy Hội An cũng là một thành phần không thể thiếu làm nên nét đặc trưng của phố cổ. Những con đường ngập tràn sắc hoa. Hoa giấy được trồng trước các quán cafe, quán ăn, những ngôi nhà cổ, mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng, hiếm nơi nào có được. Những giàn hoa giấy đủ sắc: đỏ, hồng, vàng, trắng bung nở rực rỡ trong nắng hè. Người dân nơi đây cho biết, hoa giấy được trồng nhiều ở Hội An là do chúng khá hợp với thời tiết, khí hậu của miền Trung. Dạo bước trên những con phố đi bộ, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính vàng rực thấp thoáng sắc hồng, sắc đỏ cùng vẻ đẹp mộc mạc, thanh khiết của loài hoa giấy mang đến cho du khách một cảm giác bình yên khó tả. Những giàn hoa giấy tuyệt đẹp cũng là tọa độ sống ảo mỏi tay, mang về những tấm ảnh "triệu view" cho du khách trên hành trình khám phá di sản đặc biệt này. Hội An - thị trấn cổ tuyệt đẹp vẫn lưu giữ được sắc màu cổ kính qua thời gian. Bên cạnh những giàn hoa giấy đủ sắc màu, điểm tô trên những mảng tường vàng rực rỡ của phố cổ còn có hoa sử quân tử, loài hoa nhẹ nhàng len lỏi, lan tỏa và rực rỡ cả một góc không gian.Hoa sử quân tử có khắp nơi trong phố Hội, từ những hàng quán ven đường đến các ngôi nhà cổ kính. Loài hoa này thường kết thành giàn và len theo những mái hiên nhà cổ rồi rũ xuống một cách lãng mạn và nhiều hoài niệm. Những loài hoa rực rỡ khoe sắc dường như đã trở thành một "đặc sản" của Hội An, tạo nên một nét đẹp cổ kính, yên bình và lãng mạn cho "điểm đến tuyệt vời ở Đông Nam Á".

