Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn

Trước đó, trong thời gian từ tháng 12/1988 đến tháng 4/1991, Ngô Tiến Nam cùng nhóm đồng bọn đã thực hiện 8 vụ khoan các đường ống dẫn dầu diezen của Kho 130 thuộc Công ty xăng dầu BI2, sau đó trộm dầu diezen qua các lỗ khoan để đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Ngô Tiến Nam

Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh Quốc gia” quy định tại Khoản 2, Điều 94, Bộ luật Hình sự năm 1985 và đề nghị truy tố, xét xử 11 đối tượng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Ngô Tiến Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương, do đó, ngày 18/4/1994, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Lệnh truy nã đối với Ngô Tiến Nam .

Sau khi bị bắt giữ, Ngô Tiến Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phục hồi điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

