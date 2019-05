Quảng Nam: Phát hiện thi thể thanh niên bên xe máy dưới mương

Công an xã Cẩm Thanh (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã bàn giao thi thể anh Nguyễn Thành Trung (SN 1998, trú phường Cửa Đại, TP Hội An) cho gia đình nạn nhân an táng.

Khoảng 5h sáng nay, người dân trong lúc đi tập thể dục thì tá hỏa phát hiện một thi thể nam thanh niên dưới mương nước (thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh) cạnh đó là chiếc xe máy BKS 92C1-204.02. Sau đó, người dân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Cẩm Thanh phối hợp với Công an TP Hội An có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thành Trung.