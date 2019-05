Bắc và Trung Bộ sẽ đón cơn mưa giải nhiệt vào đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay một đợt áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ gần sáng 20/5 đến 21/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (phổ biến 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ).

Mưa về trên một nền nhiệt cao, người dân cần đề phòng khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn mạnh nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiều nơi, nắng nóng đặc biệt gay gắt với hàng chục điểm ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Tại Hà Nội, cả 3 trạm đo lường ở Ba Vì, Sơn Tây và Láng đều vượt mức 40 độ C.

Trong ngày 19/5, nắng nóng đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung với nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C trong ngày kéo dài 10-18 giờ. Chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7-10, ứng với mức ảnh hưởng gây hại cao với cơ thể con người, có thể gây bỏng da khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng nếu không được bảo vệ.

Từ ngày 20/5 trở đi, nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ và từ 21/5 sẽ chấm dứt ở các tỉnh Trung Bộ.

