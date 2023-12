Quảng Nam: Nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” trong rừng keo

Ngày 27/12, Lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết, UBND huyện đã giao các cơ quan chuyên môn khảo sát, báo cáo UBND tỉnh về hiện tượng hố sâu bất ngờ xuất hiện trên địa bàn.

Hố sâu xuất hiện sau tiếng nổ lớn phát ra từ trong lòng đất.

Trước đó, vào sáng 26/12, người dân đang phát rẫy keo tại khu vực Hố Tô, thuộc thôn 4, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, thì nghe một tiếng nổ trong lòng đất và kèm theo là một hố sâu khoảng hơn 10m, đường kính khoảng hơn 5m xuất hiện trên diện tích đất trồng rừng của hộ ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Theo UBND xã Tiên Hiệp, nơi xuất hiện hố sâu nằm trong khu vực thăm dò mỏ đá Fenfat Granit trước đây. Nhận định ban đầu của địa phương về vụ sụt lún vừa được phát hiện trên địa bàn là do thăm dò khoáng sản từ hai năm trước.

Hố tử thần' rộng 5m, sâu hơn 10m có nước dưới đáy.

Sau khi kiểm tra nhận thấy xung quanh miệng hố có nhiều vết nứt và có khả năng tiếp tục sạt lở, hố sâu gây nguy hiểm đối với người dân khi đi chăn bò hoặc phát rẫy, chính quyền xã Tiên Hiệp đã chỉ đạo lực lượng phòng chống thiên tai của xã đến bảo vệ hiện trường, dùng cột gỗ và kẽm gai rào xung quanh miệng hố, cắm biển cảnh báo sụt lún đất để người dân gần khu vực này đề phòng.

Trong một diễn biến khác, ngày 27/12, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Trà My đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu thị trấn Trà My sơ tán khẩn cấp hộ dân ở dưới vết nứt lớn khu vực đồi đóng Trạm khí tượng Trà My.

Trước đó, người dân thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My rất lo lắng khi phát hiện vệt nứt lớn, ngày càng nới rộng tại khu vực đồi đặt Trạm khí tượng Trà My.

Một đoạn vệt nứt tại khu vực Trạm khí tượng Trà My

Báo cáo về hiện tượng trên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, vị trí vết nứt nằm ngoài phạm vi công trình kè sông Trường khoảng 40m; tổng chiều dài vết nứt khoảng 100m, phần lộ trên mặt bằng Trạm Khí tượng Trà My khoảng 50m, chiều rộng vết nứt khoảng 15cm, sâu khoảng 2m.

Hiện nay, đơn vị thi công lập biển báo, hàng rào cấm người dân vào khu vực có nguy cơ sạt lở, đơn vị tư vấn đang tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, đánh giá nguyên nhân gây ra vết nứt, phạm vi ảnh hưởng khi xảy ra tình huống sạt lở và đề xuất phương án xử lý khắc phục vết nứt.

