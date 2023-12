Toàn cảnh vụ hàng chục học sinh Quảng Ngãi nhập viện nghi do ăn thạch “lạ“

Ngày 9/12, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các trường về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP). Theo đó, trên địa bàn TP xuất hiện người lạ đến cổng trường phát thực phẩm không rõ nguồn gốc gây ngộ độc thực phẩm cho học sinh. Vụ việc vừa xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà (xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi) làm nhiều học sinh nhập viện. Trước đó, vào chiều 8/12, hàng chục học sinh ở Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà được đưa đến Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu vì có các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm ăn "thạch lạ". Các học sinh nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi. Tất cả các em có các triệu chứng này sau khi ăn một loại thực phẩm giống thạch, do một người phụ nữ chưa rõ danh tính cho. Ngoài ra, còn có một số học sinh được đưa đến Trạm Y tế xã Tịnh Long để theo dõi. Lãnh đạo Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh cho biết, bệnh viện tiếp nhận ca đầu tiên vào khoảng 14 giờ chiều. Sau đó, có nhiều học sinh khác cùng trường và có cùng triệu chứng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tất cả học sinh đều cho biết, các cháu được một người lạ cho ăn một loại thạch không rõ nguồn gốc. Sau khi nhận tin báo từ người dân, Công an Quảng Ngãi cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc. Tối 8/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến vụ việc nhiều học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà (xã Tịnh Long, TP. Quảng Ngãi) nghi bị ngộ độc thực phẩm, lực lượng chức năng đã mời người phụ nữ phát thạch trái cây cho học sinh đến để làm rõ. Qua xác minh, người phụ nữ tên N.T.L.T. (29 tuổi, trú xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi) là nhân viên tiếp thị sản phẩm. Chị T. cho biết, trưa 8/12, nhận được yêu cầu từ quản lý nhãn hàng nên đã đến Công ty TNHH MTV Tuyết Ka tại địa chỉ 88 Bà Triệu (TP. Quảng Ngãi) để nhận sản phẩm. Sau khi nhận 19 lốc sữa nhãn hiệu N. và 1 túi thạch trái cây cùng nhãn hiệu (sản phẩm được tặng kèm), chị T. đã đến Trường tiểu học và THCS Trần Văn Trà để bán sữa và phát các gói thạch trái cây cho học sinh. Sau khi bán được 11 lốc sữa và tặng các gói thạch, nhiều học sinh ăn thì mắc các triệu chứng trên, phải nhập viện cấp cứu. Hiện, vụ hàng chục học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Để đảm bảo ATTP tại các trường học, Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP thức ăn đường phố tại các buổi chào cờ đầu tuần, buổi sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền, giáo dục về ATTP và thức ăn đường phố đối với học sinh bằng hình thức phù hợp tâm lý, lứa tuổi của học sinh; không cho học sinh mua, ăn các thực phẩm không rõ nguồn gốc trong trường học. Mời quý độc giả xem video: Hàng chục bệnh nhân bị ngộ độc sau tiêm botox dạ dày để giảm cân.

