Quảng Nam: Khởi tố vụ án lật ca nô du lịch khiến 17 người chết trên biển Cửa Đại

Tại hội trường các phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến vụ lật ca nô làm 17 người chết xảy ra hồi cuối tháng 2 tại biển Cửa Đại, TP Hội An.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Nam.

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ những sai phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra vụ tai nạn để xử lý nghiêm minh các sai phạm hoặc kiến nghị các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyến vận tải Cửa Đại - Cù Lao Chàm, thuộc TP Hội An.

Nơi xảy ra vụ chìm cano gần bến tàu Cửa Đại, TP Hội An

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, vào khoảng 13h45 ngày 26/2, cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại. Khi đến vùng biển cách bờ 1,5 hải lý, ca nô bị sóng đánh lật úp.

Lúc gặp nạn, cano chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng đã khiến 17 người tử vong.