Quảng Nam: Khảo sát lập làng mới cho 26 hộ dân bị sạt lở

Do ảnh hưởng bởi bão, mưa lớn từ ngày 19 - 22/9 đã khiến tuyến đường từ UBND xã Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đi đến làng Lăng Lương bị sạt lở. Đất đá ở những ngọn núi lở đổ tràn xuống mặt đường, gây chia cắt nhiều tuyến.



Đáng chú ý, một khối lượng lớn đất đá trôi xuống sát làng Lăng Lương, xã Trà Tập uy hiếp 26 hộ dân với 95 nhân khẩu.

Ngay sau đó, lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã khảo sát tại điểm sạt lở và trên đầu nguồn, phát hiện nhiều vết nứt, gãy.

Nhận thấy tính chất nguy cấp, chính quyền đã huy động lực lượng xung kích, dân quân hỗ trợ di dời 26 hộ dân cùng đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn. Trong những ngày qua, lực lượng xung kích, dân quân, thanh niên xã Trà Tập đã khẩn trương dựng nhà tạm cho 26 hộ dân có nơi sinh hoạt. Xã cũng đã hỗ trợ thêm lương thực, thực phẩm và động viên bà con nhân dân vượt qua khó khăn.

Khảo sát khu vực an toàn để tái định cư làng Lăng Lương. (ảnh quangnam.gov.vn)

Lãnh đạo huyện Nam Trà My cũng cho biết, làng Lăng Lương nằm trong vùng nguy hiểm do sạt lở, được quy hoạch sắp xếp dân cư theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Huyện đã có kế hoạch di dời 26 hộ dân đến nơi ở mới an toàn trong năm nay.