Quảng Nam di dời khẩn cấp nhiều hộ dân trước nguy cơ sạt lở

Do mưa lớn, nước sông dâng cao chảy xiết nên trên địa bàn đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Nam Trà My đã huy động lực lượng sơ tán khẩn cấp 51 hộ dân với 164 nhân khẩu ở các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở về nơi trú ẩn an toàn.



Theo đó, xã Trà Mai đã sơ tán 8 hộ với hơn 20 nhân khẩu khu dân cư Tăk Ven về trú ẩn tại khu trung tâm lễ hội sâm Ngọc Linh; một số hộ dân dọc đường DH10 khu trung tâm hành chính Tắc Pỏ được sơ tán về Trường phổ thông dân tộc bán trú - THCS Trà Mai.

Di dời các hộ dân ở nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. (Ảnh: UBND huyện Nam Trà My)

Xã Trà Leng đã triển khai di dời 3 hộ/10 nhân khẩu; xã Trà Nam đã di dời 13 hộ/35 người về nơi an toàn; các xã Trà Vân, Trà Dơn, Trà Don cũng tiến hành sơ tán nhiều hộ dân ngay trong đêm 18/9 để đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con.

Hiện xã Trà Nam có 9 điểm nguy cơ sạt lở cao, với khoảng 194 hộ/gần 800 nhân khẩu cần được sơ tán, mỗi điểm đều cử lực lượng túc trực, nắm bắt tình hình. Lãnh đạo xã này cho biết, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi để sơ tán dân tùy tình hình thực tế.

Một điểm sạt lở (ảnh UBND huyện Nam Trà My)

Mưa lớn đã gây sạt lở điểm trường Răng Chuỗi thôn 1 xã Trà Tập, khu dân cư Măng Xoan - Tu Chân thuộc thôn 4 xã Trà Cang, sạt lở taluy âm tuyến đường DH3 xã Trà Cang, DH1 từ Trà Dơn đi Trà Leng, tuyến đường từ Trà Mai đi Trà Vân - Trà Vinh…

Hiện UBND huyện Nam Trà My đã chỉ đạo cơ quan chức năng đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ di dời khẩn cấp, đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục kiểm tra, bám sát tình hình thực tế và sẵn sàng triển khai di dời các hộ dân đến nơi an toàn nếu thấy nguy cơ sạt lở.

Huyện cũng chỉ đạo các doanh nghiệp tham gia khắc phục hậu quả bão lụt đưa phương tiện máy móc giải phóng các điểm sạt lở giao thông nhằm đảm bảo cho việc đi lại thuận tiện.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học, nguy cơ hình thành bão số 4: