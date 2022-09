Quảng Bình: Tổng kiểm tra đột xuất PCCC quán karaoke, vũ trường

Tối 9/9 đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Bình do Trung tá Dương Tuấn Anh - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH làm trưởng đoàn đã tổng kiểm tra đột xuất về PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Trung tá Dương Tuấn Anh – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo Kế hoạch kiểm tra đột xuất đến đại diện cơ sở

Kết quả qua kiểm tra đột xuất, đoàn đã phát hiện các vi phạm về PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh.

Trong đó, những lỗi chủ yếu gặp phải như bố trí số lượng người trong phòng karaoke quá số lượng quy định, không duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống báo cháy tự động, bố trí vật dụng cản trở đường thoát nạn, hệ thống chiếu sáng sự cố biển chỉ dẫn thoát nạn hư hỏng.

Đoàn đang kiểm tra thử hệ thống báo cháy tự động

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các lỗi vi phạm trên, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke khắc phục ngay những tồn tại, vi phạm, chấn chỉnh kịp thời công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Trung tá Dương Tuấn Anh - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian tới đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung của công an tỉnh về việc tổ chức tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Kiểm tra công tác PCCC tại phòng hát karaoke

Qua đó tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, nâng cao ý thức, nhận thức và kỹ năng thoát nạn của người làm việc trong các cơ sở và người dân khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tụ tập hát karaoke, 12 đối tượng ở Cần Thơ bị phạt 195 triệu đồng: