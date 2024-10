Quảng Bình cấm biển, lên phương án ứng phó bão Trà Mi

Ngày 26/10, ông Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Cảng hàng không Đồng Hới cho biết, sân bay Đồng Hới sẽ tạm dừng khai thác từ 6h đến 19h ngày 27/10 để phòng, tránh bão Trà Mi.



Theo đó, Cảng hàng không Đồng Hới sẽ hủy 3 chuyến bay, gồm: 1 chuyến đi Hà Nội, 2 chuyến đi TP. Hồ Chí Minh trong ngày 27/10, và đổi giờ chuyến bay đi TP HCM từ 18h sang 22h35’ cùng ngày.

Sân bay Đồng Hới tạm dừng hoạt động để ứng phó bão 6.

Nhằm giảm thiệt hại do bão Trà Mi gây ra, Cảng hàng không Đồng Hới cũng thực hiện các biện pháp bảo vệ như chằng néo hạ tầng, trang thiết bị phương tiện, đồng thời tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng, đưa sân bay trở lại khai thác khi kết thúc ảnh hưởng của bão.

Bên cạnh đó, Quảng Bình cũng đã tiến hành cấm biển, các tàu thuyền trên địa bàn đã đến vùng an toàn để tránh bão Trà Mi.

Được biết, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình có tổng số 6.174 phương tiện/18.691 lao động. Đến thời điểm 10h30’ ngày 26/10 còn 8 tàu/56 lao động đang hoạt động trên vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau (ngoài khu vực nguy hiểm).

Dự báo, từ 19h ngày 26/10 đến 10h ngày 28/10, tại tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi trên 350mm. Trong chiều và đêm 28/10, dự báo khu vực tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 120mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa; vùng núi các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông, các khu đô thị.

