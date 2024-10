Loạt công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thế kỷ 20

1. Nhà hát Opera Sydney (Sydney, Australia). Năm hoàn thành: 1973. Đặc điểm: Với hình dáng mái vòm độc đáo, giống như những cánh buồm vươn ra giữa biển, nhà hát Opera Sydney là một biểu tượng của kiến trúc hiện đại và là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. 2. Tháp Eiffel (Paris, Pháp). Năm hoàn thành: 1889 (mặc dù được xây dựng cuối thế kỷ 19, nó trở thành biểu tượng mạnh mẽ của thế kỷ 20). Đặc điểm: Là biểu tượng của Paris và Pháp, tháp Eiffel là một ví dụ kinh điển của sự kết hợp giữa kỹ thuật công nghệ và thẩm mỹ kiến trúc. Ảnh: Pinterest. 3. Tòa nhà Empire State (New York, Hoa Kỳ). Năm hoàn thành: 1931. Đặc điểm: Là tòa nhà cao nhất thế giới trong suốt hơn 40 năm, Empire State là biểu tượng của kiến trúc chọc trời và văn hóa đô thị hiện đại của Mỹ. Ảnh: Pinterest. 4. Bảo tàng Guggenheim (New York, Hoa Kỳ). Năm hoàn thành: 1959. Đặc điểm: Với thiết kế hình xoắn ốc độc đáo, bảo tàng Guggenheim ở New York đã làm thay đổi cách nhìn nhận về không gian triển lãm nghệ thuật. Ảnh: Pinterest. 5. Nhà kính Fallingwater (Pennsylvania, Hoa Kỳ). Năm hoàn thành: 1939. Đặc điểm: Được xây dựng ngay trên một thác nước, Fallingwater là một ví dụ nổi bật về sự hòa quyện giữa kiến trúc và thiên nhiên, trở thành một trong những công trình nhà ở nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest. 6. Trung tâm Pompidou (Paris, Pháp). Năm hoàn thành: 1977. Đặc điểm: Trung tâm Pompidou với kiến trúc "lộn ngược" có các hệ thống cơ khí, đường ống và cầu thang được phô bày ra bên ngoài, trở thành một biểu tượng của kiến trúc High-tech. Ảnh: Pinterest. 7. Nhà nguyện Ronchamp (Ronchamp, Pháp). Năm hoàn thành: 1954. Đặc điểm: Nhà nguyện Ronchamp là một trong những tác phẩm biểu tượng của kiến trúc hiện đại, với những hình khối và đường cong kỳ lạ, không tuân theo bất kỳ quy tắc truyền thống nào. Ảnh: Pinterest. 8. Villa Savoye (Poissy, Pháp). Năm hoàn thành: 1931. Đặc điểm: Villa Savoye là một ví dụ kinh điển của phong cách Kiến trúc Hiện đại và chức năng, với các cột chống và không gian mở, phản ánh triết lý "ngôi nhà là một cỗ máy để ở". Ảnh: Pinterest. 9. Tòa nhà Seagram (New York, Hoa Kỳ). Năm hoàn thành: 1958. Đặc điểm: Seagram là một biểu tượng của phong cách quốc tế (International Style), với sự tối giản trong thiết kế, sử dụng thép và kính làm chủ đạo. Ảnh: Pinterest. 10. Tòa nhà Hội nghị của Liên Hợp Quốc (New York, Hoa Kỳ). Năm hoàn thành: 1952. Đặc điểm: Công trình là biểu tượng cho hòa bình và hợp tác quốc tế, với kiến trúc hiện đại và không gian mở, phù hợp cho các hoạt động quốc tế. Ảnh: Pinterest. 11. Tháp Willis (Chicago, Hoa Kỳ). Năm hoàn thành: 1973. Đặc điểm: Là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới vào thời điểm đó, Willis Tower với kết cấu dạng "ống" đã đưa ra một phương pháp xây dựng mới cho các tòa nhà chọc trời. Ảnh: Pinterest. 12. Nhà thờ Brasilia (Brasilia, Brazil). Năm hoàn thành: 1970. Đặc điểm: Với thiết kế vươn lên giống như những bàn tay cầu nguyện, nhà thờ Brasilia là một biểu tượng của kiến trúc hiện đại và sáng tạo ở Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest. 13. Tháp truyền hình Tokyo (Tokyo, Nhật Bản). Năm hoàn thành: 1958. Đặc điểm: Tháp Tokyo là một biểu tượng của thành phố Tokyo hiện đại, được lấy cảm hứng từ tháp Eiffel và là một trong những công trình cao nhất thế giới vào thời điểm đó. Ảnh: Pinterest. 14. Lăng Lenin (Moscow, Nga). Năm hoàn thành: 1930. Đặc điểm: Lăng Lenin là một biểu tượng của Liên Xô, với thiết kế vuông vắn và tối giản, phản ánh sự trang nghiêm và quyền lực của chế độ Xô Viết. Ảnh: Pinterest.

1. Nhà hát Opera Sydney (Sydney, Australia). Năm hoàn thành: 1973. Đặc điểm: Với hình dáng mái vòm độc đáo, giống như những cánh buồm vươn ra giữa biển, nhà hát Opera Sydney là một biểu tượng của kiến trúc hiện đại và là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. 2. Tháp Eiffel (Paris, Pháp). Năm hoàn thành: 1889 (mặc dù được xây dựng cuối thế kỷ 19, nó trở thành biểu tượng mạnh mẽ của thế kỷ 20). Đặc điểm: Là biểu tượng của Paris và Pháp, tháp Eiffel là một ví dụ kinh điển của sự kết hợp giữa kỹ thuật công nghệ và thẩm mỹ kiến trúc. Ảnh: Pinterest. 3. Tòa nhà Empire State (New York, Hoa Kỳ). Năm hoàn thành: 1931. Đặc điểm: Là tòa nhà cao nhất thế giới trong suốt hơn 40 năm, Empire State là biểu tượng của kiến trúc chọc trời và văn hóa đô thị hiện đại của Mỹ. Ảnh: Pinterest. 4. Bảo tàng Guggenheim (New York, Hoa Kỳ). Năm hoàn thành: 1959. Đặc điểm: Với thiết kế hình xoắn ốc độc đáo, bảo tàng Guggenheim ở New York đã làm thay đổi cách nhìn nhận về không gian triển lãm nghệ thuật. Ảnh: Pinterest. 5. Nhà kính Fallingwater (Pennsylvania, Hoa Kỳ). Năm hoàn thành: 1939. Đặc điểm: Được xây dựng ngay trên một thác nước, Fallingwater là một ví dụ nổi bật về sự hòa quyện giữa kiến trúc và thiên nhiên, trở thành một trong những công trình nhà ở nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest. 6. Trung tâm Pompidou (Paris, Pháp). Năm hoàn thành: 1977. Đặc điểm: Trung tâm Pompidou với kiến trúc "lộn ngược" có các hệ thống cơ khí, đường ống và cầu thang được phô bày ra bên ngoài, trở thành một biểu tượng của kiến trúc High-tech. Ảnh: Pinterest. 7. Nhà nguyện Ronchamp (Ronchamp, Pháp). Năm hoàn thành: 1954. Đặc điểm: Nhà nguyện Ronchamp là một trong những tác phẩm biểu tượng của kiến trúc hiện đại, với những hình khối và đường cong kỳ lạ, không tuân theo bất kỳ quy tắc truyền thống nào. Ảnh: Pinterest. 8. Villa Savoye (Poissy, Pháp). Năm hoàn thành: 1931. Đặc điểm: Villa Savoye là một ví dụ kinh điển của phong cách Kiến trúc Hiện đại và chức năng, với các cột chống và không gian mở, phản ánh triết lý "ngôi nhà là một cỗ máy để ở". Ảnh: Pinterest. 9. Tòa nhà Seagram (New York, Hoa Kỳ). Năm hoàn thành: 1958. Đặc điểm: Seagram là một biểu tượng của phong cách quốc tế (International Style), với sự tối giản trong thiết kế, sử dụng thép và kính làm chủ đạo. Ảnh: Pinterest. 10. Tòa nhà Hội nghị của Liên Hợp Quốc (New York, Hoa Kỳ). Năm hoàn thành: 1952. Đặc điểm: Công trình là biểu tượng cho hòa bình và hợp tác quốc tế, với kiến trúc hiện đại và không gian mở, phù hợp cho các hoạt động quốc tế. Ảnh: Pinterest. 11. Tháp Willis (Chicago, Hoa Kỳ). Năm hoàn thành: 1973. Đặc điểm: Là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới vào thời điểm đó, Willis Tower với kết cấu dạng "ống" đã đưa ra một phương pháp xây dựng mới cho các tòa nhà chọc trời. Ảnh: Pinterest. 12. Nhà thờ Brasilia (Brasilia, Brazil). Năm hoàn thành: 1970. Đặc điểm: Với thiết kế vươn lên giống như những bàn tay cầu nguyện, nhà thờ Brasilia là một biểu tượng của kiến trúc hiện đại và sáng tạo ở Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest. 13. Tháp truyền hình Tokyo (Tokyo, Nhật Bản). Năm hoàn thành: 1958. Đặc điểm: Tháp Tokyo là một biểu tượng của thành phố Tokyo hiện đại, được lấy cảm hứng từ tháp Eiffel và là một trong những công trình cao nhất thế giới vào thời điểm đó. Ảnh: Pinterest. 14. Lăng Lenin (Moscow, Nga). Năm hoàn thành: 1930. Đặc điểm: Lăng Lenin là một biểu tượng của Liên Xô, với thiết kế vuông vắn và tối giản, phản ánh sự trang nghiêm và quyền lực của chế độ Xô Viết. Ảnh: Pinterest.