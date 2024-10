Nhìn lại hành trình 4 năm bên nhau của Hàn Hằng và bạn trai

Tối 25/10, Huy Me (Thành Phạm, SN 1993) và Hàn Hằng (SN 1999) gây bão khi tung loạt khoảnh khắc cầu hôn hạnh phúc. Được biết, nam YouTuber cầu hôn bạn gái bất ngờ trong một chuyến du lịch. Dù không cầu kỳ nến và hoa nhưng màn cầu hôn vẫn vô cùng lãng mạn, ngọt ngào khiến nàng hot girl Thanh Hóa bật khóc xúc động. Huy Me và Hàn Hằng bắt đầu được nhắc đến chung khi xuất hiện tin đồn hẹn hò vào cuối năm 2019. Thời điểm đó, “hot girl tạp hóa” đăng một bức ảnh với người đàn ông giấu mặt nhưng lại có nhiều điểm được netizen “soi” ra giống hệt với nam Youtuber. Không những thế, cặp đôi cũng bị “team qua đường” bắt gặp một vài khoảnh khắc đi chơi chung làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên, tín hiệu không tích cực “nổ” ra với Hàn Hằng khi không ít người cho rằng cô nàng chính là “người thứ ba” xen vào chuyện tình yêu của Huy Me và Trúc Anh. Không những thế, trong khoảng thời gian năm 2020, 2021, nàng hot girl còn liên tiếp vướng phải ồn ào đời tư từ chuyện PR sản phẩm kém chất lượng, bị tố nhận hàng nhưng “bùng” trả bài đăng đến trượt tay là lộ ảnh nhạy cảm với Trang Lou - Tùng Sơn (em gái và em rể Huy Me),... Với hàng loạt drama xảy ra dồn dập, Hàn Hằng quyết định “ở ẩn”. Cô nàng không lên tiếng đáp trả bất cứ tin đồn nào và cũng giữ kín chuyện tình yêu của mình. Về phía Huy Me, anh chàng cũng chịu khá nhiều lượt “spam” từ netizen, khuyên anh chàng chia tay bạn gái hot girl vì quá ồn ào, gây ảnh hưởng hình ảnh. Mặc dù vậy, nam vlogger cũng chọn cách giữ im lặng, tập trung vào công việc của mình. Tuy nhiên, trong khi Hàn Hằng ở ẩn, netizen phát hiện ra trong phòng Huy Me có bức ảnh vẽ cô nàng, tìm thấy loạt hint mỹ nhân sinh năm 1999 ăn tối cùng gia đình bạn trai. Điều này khiến nhiều người nhận ra dù trong tâm điểm “sóng gió”, anh chàng và bạn gái vẫn âm thầm ở bên nhau, nắm chặt tay sau hàng loạt biến cố. Vào đầu năm 2022, Hàn Hằng chính thức trở lại MXH và công khai hơn về mối quan hệ tình cảm của mình. Cặp đôi cũng bắt đầu thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh cùng nhau, tiết lộ sở thích, tính cách của và cùng sáng tạo nội dung trên MXH. Trải qua nhiều ồn ào, tình yêu của Huy Me và Hàn Hằng được nhận xét trưởng thành, nhẹ nhàng mà rất bền chặt. Cặp đôi không thể hiện những lời yêu thương quá ngọt ngào trên MXH, thậm chí còn sẵn sàng “troll” nhau, “dìm” đối phương. Được biết, Huy Me và Hàn Hằng sống chung trong một căn hộ ở TP.HCM lâu nay dù chưa làm đám cưới. Trong hầu hết các hoạt động thường ngày, cặp đôi đều làm cùng nhau. Hay rõ hơn trong một đoạn clip trả lời câu hỏi vui vẻ, cả hai cũng để lộ chuyện sống chung qua những câu hỏi như: “Khi ngủ dậy ai gắt gỏng hơn”, “Ai mất nhiều thời gian hơn khi ra đường”,... Không còn là cái tên xuất hiện trong những drama, Huy Me và Hàn Hằng tập trung vào cuộc sống riêng, chăm sóc và dành toàn bộ thời gian cho nhau. Đặc biệt là nàng hot girl Gen Z nhận nhiều lời khen vì chăm sóc bạn trai rất chu đáo, nhất là trong lúc anh chàng gặp chấn thương, cô cũng là người túc trực và hỗ trợ mỗi ngày. Nhiều người bày tỏ, tình yêu của Huy Me và Hàn Hằng giống như đi một vòng “sóng gió” vẫn ở bên nhau, trở thành hình mẫu couple mà nhiều người mong ước. Bởi không cần cầu kỳ, rình rang mà cứ êm đềm, bình yên bên nhau mỗi ngày và đến hiện tại là một cái kết không thể trọn vẹn hơn.

