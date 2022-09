Quan lộ tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Tô Anh Dũng

Ngày 5/9, tại lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Tô Anh Dũng - Phó Cục trưởng C06 giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Đại tá Tô Anh Dũng (45 tuổi) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam thay cho đại tá Nguyễn Quốc Hùng - người vừa được điều động giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – C06. Trước khi được bổ nhiệm về làm Phó Cục trưởng C06 vào năm 2020, đại tá Tô Anh Dũng giữ chức Trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội). Ông từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.Đại tá Tô Anh Dũng được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vào ngày 12/8 vừa qua, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022). >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

