Quan lộ Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương bị bắt do tham ô

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.



Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Mai Xuân Anh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương để điều tra về tội “ Tham ô tài sản ” theo quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam tội danh trên còn có Phạm Thị Nhung - Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Ông Mai Xuân Anh thời điểm tái cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Hành vi tham ô tài sản của ông Mai Xuân Anh cùng thuộc cấp chưa được cơ quan công an công bố chi tiết.

Ông Mai Xuân Anh, sinh năm 1969, quê quán xã Long Hưng, Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), đã tốt nghiệp đại học ngành luật. Ông Mai Xuân Anh là đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương các khóa XVI, XVII, từng được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

Ông Mai Xuân Anh từng trải qua các vị trí công tác như nhân viên thử việc, tập sự, rồi đến nhân viên Văn phòng LĐLĐ tỉnh Hải Dương, Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Hải Dương; Phó Trưởng ban, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Năm 2013, ông Anh là Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Tháng 7/2015 là Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh Hải Dương. Tháng 2/2017, ông Mai Xuân Anh là Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương, Đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tháng 4/2022, ông Mai Xuân Anh được điều động làm Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương.

Ngày 13/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam ông Mai Xuân Anh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015: “ 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; c) Phạm tội 2 lần trở lên; d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng; g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức.

