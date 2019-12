“Quan huyện” Đắk Lắk sờ ngực nữ tiếp viên quán karaoke: Đạo đức công chức ở đâu?

Một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh Phó Bí thư Huyện ủy Ea Súp (Đắk Lắk) Nguyễn Hoàng Vũ cố tình sờ ngực nữ tiếp viên quán karaoke được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc, nhất là khi ông Vũ thừa nhận hành vi này nhưng lại đổ cho say rượu, thậm chí mong thông cảm vì…sắp nghỉ hưu.



Ông Nguyễn Hoàng Vũ với cương vị Phó Bí thư Huyện ủy Ea Súp, đồng nghĩa là một trong những lãnh đạo chủ chốt của huyện Ea Súp, lẽ ra phải nêu cao tinh thân trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về đạo đức lối sống, gương mẫu, nêu gương về rèn luyện phẩm chất, đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh.

Do vậy, hành vi sờ ngực nữ nhân viên quán karaoke của ông Nguyễn Hoàng Vũ là không thể chấp nhận được khi vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Huyện ủy Ea Súp.

Hình ảnh Phó Bí thư huyện sờ ngực nhân viên quán hát đang thu hút sự quam tâm của dư luận.

Đồng thời cho thấy, một tình trạng đáng báo động khi nhiều cán bộ, lãnh đạo chủ chốt không thấy rằng bản thân phải giữ mình, phải nêu gương. Nhất là trong thời gian qua, nhiều cán bộ, Đảng viên ở nhiều vị trí công tác, chức vụ lớn nhỏ liên tục bị kỷ luật do vi phạm đạo đức lối sống, quan hệ bất chính, buông thả lối sống, có những hành vi không lành mạnh, lệch chuẩn.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, qua một số thông tin mà báo chí, dư luận phản ánh công khai cho thấy qua clip đang lan truyền về việc Phó Bí thư Huyện ủy Ea Súp Nguyễn Hoàng Vũ sờ tay vào ngực nữ nhân viên quán hát và bản thân ông này đã thừa nhận hành vi.

“Đây là hành vi không thể chấp nhận được của một người cán bộ, lãnh đạo cơ quan nhà nước. Hành vi này là vi phạm về đạo đức, lối sống gây ảnh hưởng, tác động tâm lý xấu đến người dân, làm giảm sút niềm tin của người dân đối với cán bộ, công chức, đảng viên. Bởi vậy, Ủy ban Kiểm tra cần vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc và có hình thức xử lý kỷ luật vì cán bộ này theo Quy định của đảng và luật công chức”, Luật sư Đặng Văn Cường nêu ý kiến.

Độc giả Mai Lan cho rằng, với một người dân bình thường, việc đi hát karaoke rồi gọi tay vịn và có hành vi sờ mó đã là không thể chấp nhận, với một lãnh đạo huyện như ông Nguyễn Hoàng Vũ thì càng không thể chấp nhận được. Bởi đó không chỉ đơn thuần là hành vi sờ ngực nhân viên quán hát mà còn bộc lộ sự xuống cấp đạo đức, coi thường, xem nhẹ các quy định của Đảng.

“Tôi không thể hiểu nổi, một số ý kiến vẫn cho rằng, hành vi sờ ngực nhân viên quán hát là bình thường và biện minh đàn ông nào đi hát đều làm vậy. Bởi ông Vũ là một trong những cán bộ chủ chốt mà lại đi hát karaoke gọi nhân viên “tay vịn” rồi sờ ngực nữ nhân viên dù nữ nhân viên này không đồng ý và có sự phản kháng. Ông Vũ cũng không thể đổ cho say rượu bởi nếu là một người đứng đắn, gương mẫu, kể cả khi say họ cũng không hành động thiếu văn hóa, thô tục đến như thế. Do vậy các cơ quan có thẩm quyền, cấp quản lý của ông Vũ cần căn cứ theo các quy định của Đảng, nhà nước xử lý nghiêm minh vụ việc này.”, độc giả Mai Lan nói.

Đồng quan điểm, độc giả Trần Anh cho rằng, đó không chỉ là hiện tượng suy thoái đạo đức lối sống đơn lẻ mà dường như đã trở lên khá phổ biến.

"Một số ý kiến cho rằng, hình ảnh ông Vũ sờ ngực nữ nhân viên được đưa lên mạng xã hội và gửi cho phóng viên là có dụng ý xấu, động cơ cá nhân của người gửi. Tuy nhiên, nếu ông Vũ không làm sai thì không ai có thể bôi nhọ để hạ bệ ông được. Đáng tiếc, ông Vũ là một cán bộ chủ chốt của huyện nhưng lại vi phạm những quy định của Đảng, có hành vi phản cảm khi cố tình sờ ngực nhân viên quán hát, độc giả Trần Anh nói và cho rằng, những cán bộ vi phạm đạo đức, lối sống như ông Vũ hiện nay quá nhiều và cho rằng, có thể mức kỷ luật chưa tương xứng nên khiến những cán bộ này xem nhẹ”, độc giả Trần Anh nói.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng cho rằng, với hành vi vi phạm quy định của Đảng, Phó Bí thư Huyện ủy Ea Súp sẽ bị hình thức kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo về mặt Đảng, đồng thời cũng sẽ kỷ luật về mặt chính quyền theo quy định của luật cán bộ, công chức. Mức độ xử lý kỷ luật đến đâu, thủ tục như thế nào sẽ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương này thực hiện theo quy định của đảng và quy định của pháp luật.