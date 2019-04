Qúa khứ bất hảo của kẻ dùng vật nhọn tấn công mọi người

Trưa 8/4, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang- Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM xác nhận, có vụ việc một thanh niên nghi dùng vật nhọn đâm khiến nhiều người phải phơi nhiễm HIV ở quận 5.

Kẻ gây ra vụ việc trên được xác định là C.K.B.H. (30 tuổi, ngụ TP.HCM). Tại cơ quan công an, H. khai nhận đã thực hiện dùng vật nhọn đâm 6 người khiến những người này phải phơi nhiễm HIV.

“Qua xác minh, H. có 2 tiền án, tiền sự về tội trộm tài sản và cai nghiện ma túy. Công an quận 5 hiện đang phối hợp với bệnh viện Bệnh Nhiệt đớt xác minh thêm nạn nhân để xác định chính xác và giám định tâm thần với H. để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật”- Đại tá Quang nói.

Khu vực nhiều người bị tấn công nhất là ở cầu Nguyễn Văn Cừ (Ảnh: Tổ Quốc) Tin tức trên báo Tiền Phong cho biết thêm, sau khi làm việc với các nạn nhân và lấy lời khai hung thủ, tạm thời công an quận 5 cho gia đình bảo lãnh người này về quản thúc tại nhà, với sự giám sát của lực lượng chức năng địa phương.



Trước đó, tối 7/4, Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, đơn vị đã gửi công văn cho Công an TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, Công an phường 1, quận 5 và Công an quận 5 về việc tiếp nhận và tư vấn, điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV cho 10 người dân do kẻ lạ mặt dùng vật sắc nhọn tấn công.

Văn bản ghi rõ, từ ngày 23/3 đến đầu tháng 4, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị, tư vấn phơi nhiễm HIV cho 10 người sau khi bị một người đàn ông lạ tấn công trên đường . Kẻ gian mặt dùng vật sắc nhọn, gây thương tích nhiều nơi trên người các nạn nhân như tay, lưng. Các nạn nhân này đều ở quận 5, đặc biệt nhiều người cho biết bị tấn công tại khu vực Nguyễn Văn Cừ (thuộc phường 1, quận 5).

Đặc biệt, trong ngày 30/3, có tới 5 người dân đến BV do cùng bị người này tấn công để tư vấn và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV.

Phía lực lượng chức năng sau khi tiếp nhận thông tin đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra và truy bắt đối tượng nguy hiểm.