Phục hồi điều tra đại án hơn 300 tỉ tại Agribank Cần Thơ

Sau gần 3 tháng tạm đình chỉ điều tra vụ án, ngày 10/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã có quyết định phục hồi điều tra đại án liên quan tới Agribank Cần Thơ.

Cuối giờ chiều 10/12, nguồn tin riêng của Pháp luật TP.HCM cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Cần Thơ đã ban hành quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Agribank Cần Thơ.

Đồng thời, cơ quan An ninh Điều tra cũng đã ban hành các quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Lê Thanh Hải, Trần Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh – nhóm cán bộ Agribank Cần Thơ, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủ sản Tây Nam. Các quyết định do Đại tá Nguyễn Văn Thảo, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Cần Thơ ký.

Việc phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với các bị can nói trên là do yêu cầu định giá tài sản đã có kết quả. Theo đó, một số tài sản có sự thay đổi về giá.

Bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân được tại ngoại từ đầu tháng 9-2018 (ảnh CTV P.N)

Cụ thể: QSDĐ và Công trình trên đất theo giấy chứng nhận QSDĐ BI35641 tại số 51, Nguyễn Trãi (Siêu thị Citimart cũ), tại thời điểm tháng 8/2018 có giá trị trên 212,458 tỷ đồng, trong khi trước đó phần tài sản này năm 2016 được định giá chỉ 139 tỷ đồng; QSDĐ tại số 12 Nguyễn Trãi có giá trị trên 149,944 tỷ đồng, trong khi kết quả định giá trước đó là 107 tỷ đồng….

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Kịch - cha bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân cho biết con trai ông đã nhận được các quyết định của Cơ quan An ninh Điều tra về phục hồi vụ án và phục hồi điều tra bị can cũng như thông báo về Bản kết luận Định giá tài sản. Ông Kịch cho biết kết luận định giá tài sản là rất thấp so với giá thực tế thị trường và ông sẽ có văn bản kiến nghị về bản kết luận giám định này.

Trước đó, đầu tháng 9/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ có ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Agribank Cần Thơ. Lý do đình chỉ là do sau khi tiến hành điều tra, thấy yêu cầu định giá tài sản chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra. Do đó Cơ quan ANĐT căn cứ điểm c khoản 1 Điều 229 BLTTHS để ra quyết định trên.

Cơ quan An ninh điều tra cũng ra các quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với các bị can trong vụ án, trong đó có bị can Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (Đầu tháng 9/2018, Công an TP Cần Thơ phát đi thông báo thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cho gia đình bảo lĩnh đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân).

Tháng 4/2018 vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Agribank Cần Thơ” được đưa ra xử sơ thẩm và sau tám ngày xét xử, tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do quá trình xét xử xét thấy cần xác định lại mức độ giá trị thiệt hại của vụ án.

Đến đầu tháng 8/2018, TAND TP Cần Thơ tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm... Tuy nhiên, Tòa sau đó đã hội ý và quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung một số vấn đề, trong đó có yêu cầu tiến hành trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự đối với toàn bộ tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay của công ty và cá nhân có liên quan trong vụ án tại thời điểm hiện nay để làm căn cứ xem xét toàn diện vụ án.