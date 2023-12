Phú Thọ: Giao xe cho bạn “bốc đầu”, nam thanh niên bị xử lý

Ngày 7/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an TP Việt Trì tiến hành xác minh, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông theo quy định đối với Nguyễn Quốc Huy (17 tuổi, trú tại phường Vân Phú, TP Việt Trì).

Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Huy Hoàng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 6/12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; chạy xe bằng một bánh đối với xe 2 bánh trên đoạn đường Nguyễn Trãi, thuộc phường Minh Phương, TP Việt Trì.

Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an TP Việt Trì xác minh, làm rõ người điều khiển mô tô BKS 19B1- 650.52 trong đoạn clip trên là Nguyễn Huy Hoàng (18 tuổi, trú tại xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Nội), chở người ngồi sau là Nguyễn Quốc Huy. Trong đó, Nguyễn Quốc Huy là chủ xe mô tô BKS 19B1-650.52 và Nguyễn Huy Hoàng không có giấy phép lái xe.

Ngày 7/12, Công an TP Việt Trì đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý đối với Nguyễn Quốc Huy về hành vi: Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định.