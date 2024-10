Thanh Hóa: Uống rượu say, dùng dao gây thương tích cho bạn nhậu

Ngày 5/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 1h sáng ngày 22/9, tại một quán ăn có địa chỉ tại thôn 1, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, đối tượng Hoàng Văn Chiến (SN 1979, trú tại thôn 4, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân) đã uống rượu say và to tiếng, cãi nhau dẫn đến phát sinh mâu thuẫn với anh H.T.C (SN 1973, cư trú tại thôn Hùng Tiến, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân).

Đối tượng Hoàng Văn Chiến.

Sau đó Chiến đã lấy dao tại quán ăn gây thương tích cho anh C. ở cẳng tay trái phải điều trị tại cơ sở y tế. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đang giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: Các tranh cãi, mâu thuẫn phát sinh tại các khu vực tổ chức tiệc, nhà hàng, quán ăn có sử dụng rượu, bia thường có nguy cơ cao phát triển thành các hành vi bạo lực, gây thương tích, mất an ninh trật tự, thậm chí dẫn đến xảy ra những vụ việc, vụ án về cố ý gây thương tích, giết người với hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, mọi người dân cần hạn chế việc sử dụng rượu, bia, chất có cồn; ngoài ra, khi sử dụng rượu, bia, chất có cồn, bản thân phải luôn đề ra nguyên tắc, uống có giới hạn, không để rượu, bia làm ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hành vi, không ép buộc, xúi giục người khác sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích.

Các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống có sử dụng rượu, bia cần phải chú ý, khi phát hiện có dấu hiệu phát sinh mâu thuẫn, cãi, chửi bới nhau cần cất giấu ngay các đồ vật có thể trở thành hung khí gây án như dao làm bếp, dao gọt hoa quả, điếu cày, cốc thủy tinh,….để hạn chế hậu quả, thiệt hại xảy ra và thông báo tới Cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn và giải quyết theo quy định pháp luật.