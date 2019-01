Phụ nữ, trẻ em bàng hoàng giây phút xe tải “lùa” nhiều xe máy trên QL1

Đó là những gì anh Trương Quốc Khanh, ngụ gần trạm thu phí An Sương (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM) kể lại khi chứng kiến hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Tai nạn xảy ra khoảng 17h chiều 6/1, tại giao lộ QL1 và đường Liên Khu 4-5, đoạn trước trạm thu phí An Sương, (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM).

Người dân địa phương lao ra ứng cứu các nạn nhân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Theo những nhân chứng và cũng là nạn nhân may mắn thoát nạn kể lại, vào thời gian trên, khi đèn tín hiệu chuyển xanh để đoàn xe máy băng ngang qua quốc lộ di chuyển vào đường Liên Khu 4-5. Đúng lúc này, chiếc xe tải biển số 54Z-1140 chạy trên QL1 hướng từ An Sương về An Lạc đột ngột lao đến với tốc độ cao, tông trúng đoàn xe máy.