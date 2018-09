Phó giám đốc doanh nghiệp bị bắt sau 28 năm trốn truy nã

Ngày 17/9, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt Chu Lâm Châu (59 tuổi) sau 28 năm truy nã.



Chu Lâm Châu trốn truy nã 28 năm bị bắt.

Theo tài liệu điều tra, năm 1990, Châu bị công an bắt giam sau khi lái xe gây tai nạn chết người. Thời gian chấp hành án tại trại giam An Phước (Bình Dương) thuộc Cục V26 - Bộ Công an, Châu lợi dụng lúc lao động cải tạo, người đàn ông này đã bỏ trốn.