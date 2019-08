Hưng “kính”, từ trùm bảo kê đến xộ khám rồi tử vong

Hưng "kính" tên thật là Nguyễn Kim Hưng (56 tuổi, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hưng "kính" được coi là một ông trùm tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) Quyền lực của Hưng "kính" tại khu chợ Long Biên đã vượt xa tưởng tượng của nhiều người. Trong nhiều năm liền, Hưng "kính" là nỗi khiếp sợ của tiểu thương chợ Long Biên. Cứ nghĩ đến nhân vật này là nhiều tiểu thương lại lạnh sống lưng. Để thu lợi bất chính, Hưng "kính" đã xây dựng một đội ngũ tay chân để chèn ép tiểu thương tại chợ Long Biên. Với chiêu “võ bẩn” do mình nghĩ ra, Hưng "kính" chỉ đạo đàn em cách thu tiền, trả đũa tiểu thương mỗi khi họ chống đối, phản kháng. Theo quy định chợ Long Biên, tiểu thương vào cổng chợ chỉ mất 15 – 60 đồng/lượt xe chở hoa quả, xe nào vào trước thì đỗ trước. Nhưng trên thực tế, dưới bàn tay “giang hồ” của Hưng "kính" và đàn em, các tiểu thương tốn từ 200 – 350 nghìn đồng/lượt xe. Tiểu thương nào không đồng tình chỉ còn nước ôm đống hoa quả thối mà khóc. Tên tuổi của trùm bảo kê Hưng "kính" còn nổi danh tại chợ này bởi những đòn bẩn như huy động tiểu thương thu gom cá thối, sau đó Hưng sai đàn em vứt cá thối đầy trước cửa ki ốt nào là Hưng “ngứa mắt” muốn triệt đường làm ăn. Qúa uất ức về việc làm của Hưng "kính", một tiểu thương tên N. đâm đơn tố cáo Hưng. Nắm bắt được thông tin, Hưng "kính" đã ép chị N. rút đơn không nhưng không được, Hưng "kính" điên cuồng cản trở việc kinh doanh của chị bằng cách nhờ “anh em xã hội” vào cuộc. Người quen, tay chân xã hội của Hưng "kính" liên tục có hành động uy hiếp, dọa nạt, thậm chí ép tiểu thương này đi xin lỗi Hưng "kính". Ngày 20/9/2018, cơ quan báo, đài đã có một phóng sự tố cáo việc làm của Hưng "kính" gây xôn xao dư luận. Cuối cùng thì Nguyễn Kim Hưng tức Hưng "kính" cùng đàn em bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ngày 26/7/2019, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") và 4 đàn em gồm Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương ra xét xử trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Long Biên. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Hưng 48 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Tiến (tức "Tiến Hói", 49 tuổi) lĩnh 36 tháng tù. Bị cáo Lê Thanh Hải (tức "Hải Gió", 56 tuổi), Nguyễn Mạnh Long (tức "Long Cao", 57 tuổi) và Dương Quốc Vương (tứ "Vương Lợn", 51 tuổi) cùng nhận mức án 42 tháng tù. Khi đang thi hành án tù thì trưa ngày 14/8/2019, bác sĩ Trần Ngọc Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội cho biết, bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng (biệt danh Hưng "kính" nhập viện từ 23h đêm ngày 13/8 và tử vong lúc 11h trưa 14/8/2019. Bác sĩ Cường cho hay: "Bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng ở trại giam T16 Bộ Công an nhập viện từ 23h đêm qua với chẩn đoán sơ gan. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng nên bệnh nhân Hưng không qua khỏi". Sự việc trùm giang hồ bảo kê chợ Long Biên Hưng "kính" đột ngột qua đời đã gây xôn xao dư luận. Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân cái chết của Hưng "kính". Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Nội.

Hưng "kính" tên thật là Nguyễn Kim Hưng (56 tuổi, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hưng "kính" được coi là một ông trùm tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) Quyền lực của Hưng "kính" tại khu chợ Long Biên đã vượt xa tưởng tượng của nhiều người. Trong nhiều năm liền, Hưng "kính" là nỗi khiếp sợ của tiểu thương chợ Long Biên. Cứ nghĩ đến nhân vật này là nhiều tiểu thương lại lạnh sống lưng. Để thu lợi bất chính, Hưng "kính" đã xây dựng một đội ngũ tay chân để chèn ép tiểu thương tại chợ Long Biên. Với chiêu “võ bẩn” do mình nghĩ ra, Hưng "kính" chỉ đạo đàn em cách thu tiền, trả đũa tiểu thương mỗi khi họ chống đối, phản kháng . Theo quy định chợ Long Biên, tiểu thương vào cổng chợ chỉ mất 15 – 60 đồng/lượt xe chở hoa quả, xe nào vào trước thì đỗ trước. Nhưng trên thực tế, dưới bàn tay “giang hồ” của Hưng "kính" và đàn em, các tiểu thương tốn từ 200 – 350 nghìn đồng/lượt xe. Tiểu thương nào không đồng tình chỉ còn nước ôm đống hoa quả thối mà khóc. Tên tuổi của trùm bảo kê Hưng "kính" còn nổi danh tại chợ này bởi những đòn bẩn như huy động tiểu thương thu gom cá thối, sau đó Hưng sai đàn em vứt cá thối đầy trước cửa ki ốt nào là Hưng “ngứa mắt” muốn triệt đường làm ăn. Qúa uất ức về việc làm của Hưng "kính", một tiểu thương tên N. đâm đơn tố cáo Hưng. Nắm bắt được thông tin, Hưng "kính" đã ép chị N. rút đơn không nhưng không được, Hưng "kính" điên cuồng cản trở việc kinh doanh của chị bằng cách nhờ “anh em xã hội” vào cuộc. Người quen, tay chân xã hội của Hưng "kính" liên tục có hành động uy hiếp, dọa nạt, thậm chí ép tiểu thương này đi xin lỗi Hưng "kính" . Ngày 20/9/2018, cơ quan báo, đài đã có một phóng sự tố cáo việc làm của Hưng "kính" gây xôn xao dư luận. Cuối cùng thì Nguyễn Kim Hưng tức Hưng "kính" cùng đàn em bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ngày 26/7/2019, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") và 4 đàn em gồm Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Dương Quốc Vương ra xét xử trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Long Biên. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Hưng 48 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Tiến (tức "Tiến Hói", 49 tuổi) lĩnh 36 tháng tù. Bị cáo Lê Thanh Hải (tức "Hải Gió", 56 tuổi), Nguyễn Mạnh Long (tức "Long Cao", 57 tuổi) và Dương Quốc Vương (tứ "Vương Lợn", 51 tuổi) cùng nhận mức án 42 tháng tù. Khi đang thi hành án tù thì trưa ngày 14/8/2019, bác sĩ Trần Ngọc Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội cho biết, bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng (biệt danh Hưng "kính" nhập viện từ 23h đêm ngày 13/8 và tử vong lúc 11h trưa 14/8/2019. Bác sĩ Cường cho hay: "Bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng ở trại giam T16 Bộ Công an nhập viện từ 23h đêm qua với chẩn đoán sơ gan. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng nên bệnh nhân Hưng không qua khỏi". Sự việc trùm giang hồ bảo kê chợ Long Biên Hưng "kính" đột ngột qua đời đã gây xôn xao dư luận. Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân cái chết của Hưng "kính". Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Nội.