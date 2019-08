Những quan chức, trùm xã hội đen từng tử vong khi đang "xộ khám"

5. Phạm Tiến Dũng - bị can vụ PMU 18 đột tử trong thời gian bị tạm giữ: Ngày 11/7/2009, tại một bệnh xá gần nơi tạm giam - trại T16 Bộ Công an, Ông Phạm Tiến Dũng (36 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh tế - kế hoạch PMU 18) đã chết trong thời gian bị giam giữ. Ông Dũng có tiền sử bệnh hen, kể từ khi bị bắt đã phải nhiều lần vào cơ sở y tế để chữa trị. Gia đình bị can Dũng từng có đơn đề nghị cơ quan điều tra cho ông được tại ngoại, nhưng không được chấp nhận - (Các bị can trong vụ án PMU)