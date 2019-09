Phó Chánh án Toà án quận 4 bị tố xông vào nhà "bắt cóc" 3 trẻ em

Chiều tối 20/9/2019, ông Nguyễn Hải Nam (sinh năm 1974, Phó chánh án Toà án Nhân dân quận 4, TP.HCM), ông Lâm Hoàng Tùng (sinh năm 1991, giảng viên Trường Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm sát TP.HCM) và người phụ nữ mặc áo vàng (chưa rõ danh tính) được cho là đi vào căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 rồi bế ba con nhỏ của bà Hoàng Thị Thu Thảo (sinh năm 1983) khi không có bà ở nhà.

Hàng xóm phát hiện chuyện này nên ra ngăn cản và giành lại ba bé (3 tháng tuổi, 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi rưỡi).

Bà Hoàng Thị Thu Thảo trả lời PV Báo Pháp luật rằng: "Vào ngày 10/10/2017, tôi có hợp đồng thoả thuận mua căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 của bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN1982) với giá 25 tỉ đồng. Thời điểm đó, bà Hoàng Trọng Anh Chi đang xây nhà này (mới chỉ có 1 tầng). Tất cả tiền xây dựng, chi phí hoàn công thì tôi đều chuyển khoản cho bà Chi để thanh toán”.

Theo trình bày của bà Thảo, cho đến nay bà Thảo đã thanh toán khoảng 15,954 tỉ đồng (trong đó có 7 tỉ đồng tiền cọc) đúng như các mốc thời điểm trong hợp đồng thỏa thuận mua bán căn nhà này. Theo điều khoản trong hợp đồng, căn nhà này phải được hoàn công và ra công chứng thì bà Thảo mới thanh toán hết số tiền còn lại cho bà Chi.

Bà Hoàng Thị Thu Thảo. Ảnh: PLVN.

Thế nhưng gần hai năm (từ 2017 đến nay), bà Chi không thực hiện đúng hợp đồng nên bà Thảo vẫn ở căn nhà trên theo thoả thuận và chưa thanh toán hết số tiền còn lại.

"Tôi hoàn mất liên lạc với bà Chi. Nghi rằng bà Chi trốn và âm mưu chiếm đoạt số tiền tôi đã đặt cọc mua nhà, nên tôi đã gửi đơn kiện đến Toà án Nhân dân quận 1, yêu cầu trả tiền cọc (7 tỉ), tiền phạt (7 tỉ) và các khoản tiền đã thanh toán", bà Thảo nói thêm.

Hợp đồng bà Hoàng Trọng Anh Chi ủy quyền cho ông Lâm Hoàng Tùngđứng ra giải quyết các vấn đề về căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Dù tránh gặp bà Thảo nhưng ngày 8/1/2019, bà Chi lại làm hợp đồng ủy quyền cho ông Lâm Hoàng Tùng thực hiện một số việc liên quan đến căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm như giấy phép xây dựng, hoàn công, liên hệ với sở điện lực, công ty cấp nước, kê khai và nộp các khoản thuế, giải quyết tranh chấp pháp lý,… nhưng không hề có chuyện có thuê nhà.



Sáng 20/9/2019, ông Lâm Hoàng Tùng cùng một số người mặc đồ an ninh tới căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm dọn đồ đạc của bà Thảo ra ngoài.

Chiều tối 20/9, ông Lâm Hoàng Tùng, ông Nguyễn Hải Nam và người phụ nữ áo vàng được cho là bất ngờ vào nhà bế ba đứa con của bà Thảo đi. Vào thời điểm này, bà Thảo không có ở nhà.

Hàng xóm bà Thảo nghe tiếng tri hô của người giúp việc liền ngăn cản và giành lại được ba bé. Theo bà Hoàng Thị Thu Thảo, người phụ nữ áo vàng tự xưng là em ruột bà Chi. Tuy vậy, bà Thảo khẳng định người này nói xạo vì bà Chi chỉ có em trai.

Công an P.Đa Kao (Q.1) đến căn nhà đang tranh chấp để giữ an ninh trật tự và phía trong ngôi nhà tranh chấp có nhiều người mặc đồng phục bảo vệ. Ảnh: Thanh Niên.

Khi bị bà Thảo truy có giấy tờ gì mà ngang nhiên vào nhà bế con mình và dọn hết đồ đạc thì ông Lâm Hoàng Tùng đưa ra Hợp đồng cho thuê bất động sản với ông Nguyễn Hải Nam.



Bà Thảo cho biết căn nhà này có 7 lầu, 20 phòng, nếu muốn thuê phải trên 100 - 150 triệu đồng/tháng. Thế nhưng trong Hợp đồng cho thuê bất động sản của ông Lâm Hoàng Tùng ghi giá cho thuê nhà trong 2 tháng đầu rẻ khó tin, chỉ 5 triệu đồng/tháng, còn ghi bằng chữ là tám triệu đồng (?!) và cũng không ghi rõ thời gian cho thuê.

Nhiều người nhận xét rằng đây là hợp đồng “ma” mang tính “chữa cháy” của ông Lâm Hoàng Tùng và Nguyễn Hải Nam sau khi cả hai bị tố bắt giữ trẻ em trái phép.

Hơn nữa, trong Hợp đồng ủy quyền của bà Hoàng Trọng Anh Chi với ông Lâm Hoàng Tùng cũng không có điều khoản được phép cho người khác thuê nhà.

Trưa 24/9, người nhà bà Thảo vẫn đang túc trực trước nhà để “canh” không cho người bên trong mang đồ đạc ra ngoài. Khoảng 14h30 cùng ngày, bà Thảo leo rào vào nhà nhằm lấy áo quần, giấy tờ để đi khám bệnh cho 3 đứa bé nhưng nhóm khoảng 6 người mặc đồ bảo vệ đồng phục màu đen đứng bên trong liên tục ngăn cản. Khi bà Thảo vào được bên trong thì nhóm này khống chế, mở cổng đẩy bà ra ngoài.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng bảo vệ dân phố, Công an P.Đa Kao có mặt để giữ an ninh trật tự (ANTT) thì bà Thảo lại leo rào vào nhà tiếp. Để tránh xảy ra tai nạn, ông Trần Hải Đăng, Trưởng công an P.Đa Kao, khuyên bà Thảo leo xuống để ông gọi điện cho ông Tùng (tức Lâm Hoàng Tùng - PV) đến mở cửa cho vào lấy đồ. Thế nhưng sau đó công an phường cho biết không liên lạc được với ông Tùng.