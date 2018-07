“Phi công trẻ” bị người tình chia tay nên giật dây chuyền đòi… tình phí

Bị người tình gần 50 tuổi chia tay không nói một lý do, Chung nảy sinh ghen tuông chặn đầu xe nạn nhân gặng hỏi cho ra nhẽ rồi cướp sợi dây chuyền nhằm bù đắp... tình phí.

Ngày 4-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Chung (SN 1988, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chung có quan hệ tình cảm với bà N.N.K. (SN 1972, ngụ huyện Củ Chi) được khoảng 5 năm nay. Tuy nhiên, khoảng 5 tháng nay thì bà K. cắt đứt liên lạc với Chung và luôn tìm cách né tránh khiến đối tượng này nổi cơn ghen tuông.

Ảnh minh họa.

Chiều ngày 1-7, Chung bắt gặp người tình già đang chạy xe trên đường đường Nguyễn Thị Nê thuộc ấp Cây Trâm, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi nên chạy xe đuổi theo ép bà K. dừng xe để nói chuyện. Nghi ngờ người tình già có mối quan hệ khác nên mới hắt hủi mình, Chung đòi lấy điện thoại của bà K. để kiểm tra.

Tuy nhiên, bà này giữ chặt nên Chung không lấy được. Bực tức, gã "phi công trẻ" này giật sợi dây chuyền vàng người tình đang đeo trên cổ nhằm bù đắp "tình phí" rồi bỏ đi.

Sau đó, bà K. đến cơ quan công an trình báo về hành vi giật dây chuyền của Chung. Biết người tình đến công an tố cáo mình, Chung đã mang tang vật đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, Chung thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng cho biết giật dây chuyền nhằm muốn níu giữ tình cảm chứ không có ý chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.