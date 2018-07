Hải Phòng: Cảnh sát hóa trang, triệt phá “lô cốt” ổ bạc Quang “Tề”

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng đến PV Kiến Thức, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy, Công an xã Thụy Hương bất ngờ đột kích “ổ bạc” tại khu trang trại của Nguyễn Văn Quang (tức Quang “Tề”, SN 1975, ở thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, Kiến Thụy, TP Hải Phòng).



Thông tin ban đầu về vụ án, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP phát hiện tại khu trang trại của gia đình Nguyễn Văn Quang (tức Quang “Tề”) thường xuyên có các đối tượng đến tụ tập, cờ bạc.

Vào khoảng 19h hơn tối ngày 26/6, lực lượng công an bất ngờ đột kích khu trang trại của Quang, phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Đường vào trang trại của Quang "Tề" - nơi được ví là thánh địa bất khả xâm nhập.

Tại đây lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Thị Tím (SN 1968); Phạm Đức Hưng (SN 1977); Lê Thị Thu Huyền (SN 1972), cùng trú ở thôn Đông và đối tượng Kiều Hữu Hà (SN 1989, ở thôn Mai Dương, cùng xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy); Nguyễn Văn Lịch (SN 1983, ở thôn Phương Độ, xã Thụy Hương); Nguyễn Văn Cần (SN 1970, ở thôn Văn Cao, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Ngoài ra, một số đối tượng đã lợi dụng địa hình rộng để bỏ trốn.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị và gần 30 triệu đồng. Lực lượng công an thu giữ: 2 khẩu súng, trong đó 1 khẩu súng ngắn bắn bi sắt và một khẩu súng dài bắn đạn chì, 1 mã tấu và 2 bình xịt hơi cay.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 18h30 cùng ngày, theo thường lệ, có khoảng hơn chục đối tượng đến kéo vào trang trại của Quang để đánh bạc. Tại đây, Quang đã cung cấp bát đĩa, quân vị cho cả nhóm sát phạt lẫn nhau và thu tiền hồ mỗi người 100.000 đồng, đến khi bị phát hiện bắt giữ. Số vũ khí thu giữ, Quang khai nhận do y mua về để “bảo vệ” trang trại.

Trước đó, trang trại của đối tượng Nguyễn Văn Quang nổi lên như một tụ điểm đánh bạc khi thường xuyên có các đối tượng đến tụ tập, cờ bạc.

Tang vật vụ án.

Lợi dụng khu trang trại ở nơi cánh đồng thưa dân cư, Quang cho xây dựng hệ thống tường bao, rào dây thép gai và camera quan sát cùng với hai lần cổng kiên cố để lập sới bạc dưới danh nghĩa kinh doanh karaoke. Mỗi khi có các con bạc đến tụ tập, Quang phân công tay chân đứng cảnh giới vòng trong và vòng ngoài trang trại cẩn mật.

Đặc biệt, mỗi lần trước khi “vận hành” sới bạc, Quang đều tỏ ra cảnh giác cao độ, trực tiếp đi kiểm tra toàn bộ xung quanh. Theo đó, lâu nay khu trang trại của Quang có thể ví như là nơi bất khả xâm phạm, gây bức xúc cho nhân dân địa phương.

Tuy nhiên để triệt phá ổ bạc trên, lực lượng công an phải mất nhiều thời gian hóa trang để nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng và không ít lần đã từng đụng với nhóm của Quang “tề”.

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ các con bạc nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý.