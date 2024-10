Phẫu thuật thẩm mỹ đổi khuôn mặt và muôn chiêu trốn truy nã

Bắt “nữ quái” phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã: Ngày 17/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ Hoàng Thị Phương Trang (SN 1983, Hà Nội) - đổi tượng trốn truy nã suốt 5 năm. Quá trình lẩn trốn, Trang đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi gương mặt. Đối tượng di chuyển qua lại giữa nhiều tỉnh thành rồi trốn sang Campuchia làm nghề massage, chia bài trong các sòng bạc... Ngày 13/10/2024, phát hiện Trang đã về nước, đang lẩn trốn tại TP Vinh, tổ công tác đã ập vào bắt giữ. Gây án rồi chặt ngón tay, trốn truy nã suốt 26 năm vẫn bị bắt: Ngày 14/10, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết vừa phát hiện bắt giữ kẻ gây án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn truy nã 26 năm trước. Người bị bắt có tên thật là Nguyễn Văn Nhâm (52 tuổi, quê tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Tại thời điểm bắt giữ, Nhâm đã lập gia đình, có vợ và hai con, hành nghề thợ xây tại địa phương. Sau khi bỏ trốn, Nhâm đã chặt mất đầu ngón tay trỏ và ngón tay giữa để che giấu thân phận. Bắt đối tượng trốn truy nã dưới vỏ bọc là ngư dân: Cuối tháng 8/2024, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ thành công Võ Ngọc Toàn (SN 1985, trú thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) sau 10 năm bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình truy bắt, Công an huyện Hàm Thuận Bắc xác định Toàn đã thay đổi tên thành Hậu và làm nghề đánh bắt hải sản trên biển. Toàn thường xuyên thay đổi ghe tàu và sống lênh đênh trên biển nhiều tháng nhằm lẩn tránh sự phát hiện của Công an. Phạm tội ma túy rồi thay tên họ trốn truy nã gần 20 năm: Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Kim Tư (SN 1980) ngụ xã Đông Thạnh, huyện An Minh về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quyết định truy nã. Qua làm việc, Tư khai nhận trong thời gian trốn thi hành án, Tư đã đến tỉnh Tây Ninh và sử dụng tên là Huỳnh Thị Thúy để làm thuê và trốn truy nã gần 20 năm. Bắt giữ đối tượng thay tên đổi họ trốn truy nã gần 20 năm: Tháng 8/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt được Trần Văn Đen (SN 1982, ngụ ấp Ngọc Thuấn, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) sau khi trốn truy nã gần 20 năm. Năm 2004, Đen bị tạm giam vì liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản nhưng đã bỏ trốn. Sau đó, Đen di chuyển qua nhiều nơi. Cuối cùng đối tượng đến ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vì thấy nơi này vắng vẻ, ít người sinh sống. Tại đây, Đen thay đổi tên họ thành Bao Thành Công và hành nghề thợ hàn. Mượn tên em trai để trốn truy nã suốt 22 năm: Ngày 25/5, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã bắt và di lý Trương Huỳnh Phú (50 tuổi) từ H.Duy Xuyên (Quảng Nam) về Đà Lạt để tiếp tục làm hồ sơ thi hành án sau một thời gian dài trốn truy nã. Phú sử dụng CMND của em trai để mua 1 lô đất tại huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Đến năm 2016, Phú tiếp tục sử dụng CMND của em trai để đăng ký kết hôn với chị T. và có một con chung (đến nay được 8 tuổi). Nữ bị can trốn truy nã 5 năm dưới vỏ bọc hoàn hảo: Ngày 20/5, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) thông tin, Công an xã Triệu Long vừa bắt giữ Hoàng Thị Khánh Điệp (SN 1984), bị truy nã vì vận chuyển ma túy Gần hết thời gian hoãn THA, Điệp ôm con trốn khỏi địa phương. Sau khi trốn, Điệp lập gia đình cùng anh Đ.M.D. (ngụ thôn An Định, xã Triệu Long) và cùng anh D. về quê sinh sống. Điệp lên mạng tìm mua giấy khai sinh, thẻ CCCD giả. Điệp làm nghề bán đồ ăn vặt và nước uống, thường xuyên đi làm sớm và tối muộn mới về, không giao tiếp với hàng xóm và luôn tỏ ra ngờ nghệch khi tiếp xúc với người lạ. Bắt kẻ núp bóng nhân viên bảo vệ, trốn truy nã gần 20 năm: Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ Đào Thanh Tùng (SN 1974, HKTT: số 9 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã. Để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an, Tùng sử dụng tên giả là Quang và xin làm bảo vệ tại một tòa nhà trên địa bàn quận Tân Phú, TP HCM. >>> Xem thêm video: Bắt nữ quái tàng trữ ma tuý trốn truy nã từ Bắc vào Nam.

