Hot girl Xoài Non thông báo tin không vui, netizen tò mò nguyên do

Dòng chia sẻ tin không vui của Xoài Non thu hút đông đảo sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người đã bình luận thăm hỏi hot girl đồng thời chia sẻ kinh nghiệm "đối phó" với chiếc răng khôn. Trong phần bình luận, Xoài Non cho biết do bị đau răng khôn nên khi đi ăn buffet cùng gia đình, cô chỉ ăn được vài món khai vị. "Mấy hôm nữa không biết nó sưng cỡ nào đâu. Hôm nay đi ăn buffet mà mới khai vị thôi đã không ăn được gì thêm", Xoài Non viết. Tiếp đó, Xoài Non chia sẻ ảnh chụp trong buổi đi ăn buffet cùng cả gia đình nhân dịp sinh nhật chị dâu. Hot girl ngồi sát Gil Lê, nắm tay cực tình cảm. Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ bức ảnh Gil Lê đưa Xoài Non về nhà ra mắt ba mẹ. Điểm đáng chú ý là cặp đôi chụp ảnh với ba mẹ của Gil Lê. Trong tấm ảnh, Xoài Non cười tươi rói, nép mình vào má Vũ - mẹ của Gil Lê. Điều này cho thấy Xoài Non được gia đình Gil Lê quý mến. Có thể thấy, hot girl sinh năm 2002 không hề bị gia đình người yêu "xa cách" như lời đồn thổi trên mạng. Trước đó, trong một livestream, Xoài Non từng lên tiếng về nghi vấn bị mẹ của người yêu "xa cách". Cụ thể, hot girl chia sẻ: "Thực ra chuyện mọi người nói về tôi thế nào, tôi cũng thấy bình thường. Vì làm nghề này, tôi phải chấp nhận những lời khen chê từ mọi người. Nhưng có những cái mọi người đặt điều liên quan đến người lớn tôi không thích. Má Vũ (mẹ Gil Lê) dễ thương lắm. Nên mọi người đừng coi clip trên mạng rồi đồn đoán". Kể từ khi công khai mối quan hệ, Xoài Non và Gil Lê nhận được sự vun vén từ cả hai bên gia đình. Xoài Non cho thấy sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm khi từng bày tỏ mong muốn được Gil Lê cầu hôn và tổ chức đám cưới. Cô cũng thường xuyên có mặt tại các sân khấu để cổ vũ và ủng hộ người yêu.

