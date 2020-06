Phạt nhiều tài xế che biển số né cảnh sát trước cổng viện Bạch Mai

Tuần cuối thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên cả nước, Công an TP Hà Nội tiếp tục duy trì các tổ công tác tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến phố.



Tiếp tục tổng kiểm soát phương tiện, đội tuần tra Đội CSGT số 4 – Công an TP Hà Nội thường xuyên duy trì tổ công tác xử lý vi phạm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tài xế che biển số xe để né tránh cảnh sát xử phạt trên đường Giải Phóng, đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội.

Trao đổi với Tiền Phong, trung tá Trần Công – Đội phó CSGT số 4 cho biết, sau thời gian giãn cách xã hội vì COVID-19, khu vực trước cổng Bệnh viện Bạch Mai tái diễn tình trạng tài xế vi phạm luật giao thông gia, đặc biệt lỗi dừng đỗ. Thậm chí, nhiều tài xế dùng chiêu che biển để né camera phạt nguội.

Cổng bệnh viện Bạch Mai.

Theo khảo sát và quá trình tuần tra xử lý vi phạm đơn vị nhận thấy tại đây tài xế không được phép vào trong khuôn viên bệnh viện dừng đỗ đón đưa bệnh nhân như trước. Do đó nhiều người điều khiển ô tô đã dừng trước cổng, ngoài đường Giải Phóng trái quy định.

Nắm được tình hình trên, đơn vị đã bố trí tổ tuần tra lưu động thường xuyên kiểm soát, đồng thời phối hợp với Trung tâm điều khiển tín hiệu đèn (Phòng CSGT) phát hiện và xử lý vi phạm. Sau khi xử lý nhiều vi phạm, nhiều tài xế taxi và tài xế xe ôm công nghệ (grap, be…) đã che biển số để né tránh lực lượng chức năng, né camera phạt nguội.

“Nhiều tài xế dùng tú lơ khơ, băng dính dán 1 số trong biển kiểm soát để né tránh camera phạt nguội. Khi phát hiện cảnh sát tuần lưu từ xa, nhiều người bật cần gạt nước làm rơi tấm che biển số hoặc giật băng dính, tấm chắn biển số nhằm đối phó với cảnh sát”, trung tá Trần Công nói.

Tài xế che biển kiểm soát nhằm né tránh camera phạt nguội và lực lượng tuần tra, xử lý vi phạm.

Lãnh đạo Đội CSGT số 4 – Công an TP Hà Nội cho biết thêm, việc xử lý vi phạm trên đường Giải Phóng, trước cổng viện Bạch Mai gặp nhiều khó khăn. Theo trung tá Trần Công, tuyến đường Giải Phóng có mật độ phương tiện rất lớn. Trong khi đó, khu vực này không có vạch sơn, phần đường dành cho phương tiện dừng đỗ. Lượng người và phương tiện dừng đỗ, ra vào bệnh viện đông nên kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, thời gian gần đây, tài xế không được phép vào khuôn viên bệnh viện đón đưa bệnh nhân. Do đó, nhiều tài xế bất chấp dừng đỗ ngoài đường dẫn đến nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ, ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông.

Đơn vị từng đề xuất Sở GTVT xây dựng phương án, vạch sơn kẻ đường dành cho các phương tiện đưa đón bệnh nhân đồng thời kiến nghị Bệnh viện Bạch Mai tổ chức vị trí đón đưa người bệnh để đảm bảo cho người dân tới thăm khám tại viện cũng như trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc này chưa được khắc phục.

Cận cảnh chiêu che biển số ô tô né tránh cảnh sát.

Từ cuối năm 2019 đến nay, đơn vị đã xử lý hàng trăm lượt tài xế vi phạm trên đường Giải Phóng, khu vực trước cổng viện Bạch Mai. Trong đó, xử lý nhiều tài xế có hành vi che biển kiểm soát để đối phó với lực lượng chức năng. Gần đây nhất, tổ tuần tra đã xử lý ba tài xế: Dương Thanh Đàn (trú huyện Thanh Trì); Trần Văn Hai (trú quận Ba Đình) và Nguyễn Văn Cầu (trú quận Hoàng Mai) cùng về hành vi che lấp biển kiểm soát với ô tô với mức phạt từ 800.000 – 1 triệu đồng. Ngoài ra, đối với tài xế taxi cho doanh nghiệp, đơn vị còn gửi thông báo về đơn vị chủ quan để có biện pháp xử lý, tránh tình trạng tái diễn.