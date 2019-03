Phát hiện thi thể nữ sinh ở bờ suối có nhiều bất thường

Tối 27/3, một lãnh đạo xã Đắk R'La (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết, cơ quan chức năng đang khám nghiệm thi thể nữ sinh N. D. L (học sinh lớp 6B, trường THCS Hoàng Diệu) để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Thi thể nữ sinh được phát hiện ở bờ suối, trên người có nhiều dấu vết bầm tím bất thường.

Anh Nguyễn Trí Hướng (thú thôn 1, xã Đắk R'La, cha nạn nhân) cho biết, sáng 26/3, cháu Linh nói với gia đình là đến trường để tố chức sinh hoạt đoàn nhân dịp 26/3. Tuy nhiên, đến chiều tối vẫn không thấy cháu Linh về và gia đình cứ nghĩ là cháu cắm trại ở trường nên không tìm kiếm.

Đến sáng 27/3, thấy bạn cháu Linh đến trường nên gia đình gặng hỏi thì mới biết, cháu trước đó nói dối với gia đình để cùng 4 người bạn khác đến thác nước ở huyện Krông Nô chơi.

"Sau khi tìm hiểu sự việc, gia đình tôi có hỏi nhóm bạn đi cùng Linh. Tuy nhiên, các cháu trả lời quanh co, sau đó các cháu nói Linh bị té ở một con suối (thuộc huyện Krông Nô) nên gia đình tức tốc đến tìm. Khi đến con suối này thì gia đình phát hiện thi thể cháu Linh, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Do vậy, gia đình đã trình báo cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân", anh Hướng nói.