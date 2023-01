Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết. trưa 10/1, đơn vị nhận được tin báo của Công an xã Vũ Xá, tại đoạn sông thuộc thôn Vũ Trù Đồn, xã Vũ Xá, huyện Lục Nam phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt nước.

Ảnh minh hoạ.

Sau khi nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp với Viện Kiểm sát huyện Lục Nam, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm, bước đầu xác định nạn nhân có các đặc điểm: Nam giới, cao khoảng 1,6m khoảng trên dưới 30 tuổi; Mặc áo phông cộc tay màu xanh, phía trước ngực trái có logo hình con cá sấu; Quần thể thao màu đen, có dây rút màu trắng; Túi quần bên phải có điều khiển cửa nhãn hiệu AUSTDOOR; Nhận dạng tử thi bên ngoài: dái tai chúc, lông mày hình lưỡi mác.

Sơ bộ không có các dấu vết bất thường trên cơ thể, hiện Công an huyện đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc theo quy định. Công an huyện Lục Nam thông báo ai là người nhà nạn nhân (có các đặc điểm nêu trên) liên hệ với Công an huyện qua SĐT trực ban: 0204.3884.205.

Hiện vụ phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông, áo có logo hình cá sấu đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.