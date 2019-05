Phát hiện giòi trong khẩu phần ăn trưa của công nhân

Bữa ăn trưa của công nhân của một nhà máy may ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An) có giòi bò lúc nhúc.

Ngày 5/3, đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Thái Hòa (Nghệ An) về an toàn thực phẩm đến kiểm tra bếp ăn của Nhà máy may Hitexvina, Công ty TNHH HI-TEX đóng tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa.



Qua kiểm tra thực tế, đơn vị này vi phạm lỗi không thực hiện và thực hiện không đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước và để lẫn lộn thức ăn sống và thức ăn chính. Ngay sau đó, đơn vị kinh doanh nhà bếp đã bị xử phạt hành chính 6 triệu đồng.

Hình ảnh giòi bò lúc nhúc trong thức ăn trưa của công nhân. Ảnh: Công nhân cung cấp.

Trước đó, ngày 24/4, trong lúc ăn trưa, công nhân phát hiện trong thịt có giòi, trứng giòi. Người này sau đó chụp ảnh lại và phản ánh với Công đoàn công ty và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Ngày 25/4, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm và Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa đến làm việc với công ty.

Theo đại diện công nhân phản ánh, khẩu phần ăn tại công ty có giá trị thấp (15.700 đồng), không đáp ứng được sức khỏe làm việc. Nguyên liệu thức ăn không tươi, phát hiện giòi, trứng ấu trùng trong thịt , không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đại diện cho đơn vị kinh doanh là bà Nguyễn Thị Loan thừa nhận phản ánh của công nhân là đúng. Sự việc xảy ra ngoài mong muốn và xuất phát từ sự chủ quan của nhà bếp trong quá trình chế biến.

Theo tìm hiểu, bếp ăn của Nhà máy may Hitexvina cung cấp suất ăn cho gần 1.100 công nhân.

Năm 2017 đến nay, nhà ăn này liên tục bị Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An và UBND thị xã Thái Hòa xử phạt vì vi phạm an toàn thực phẩm. Đặc biệt, ngày 22/5/2017, nhà máy này đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 70 người phải nhập viện.

Ông Phạm Ngọc Quy, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Nghệ An, cho biết với tính chất vi phạm có hệ thống, liên tục, kéo dài của hộ kinh doanh bà Nguyễn Thị Loan, Chi cục sẽ báo cáo lên cấp trên và tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm.