Bị nói "chém gió" thanh niên 17 tuổi chém đứt lìa chân người khác

Ngày 4/5, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết đang lấy lời khai của Đinh Văn Quân (SN 2002, trú xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai) vừa đến đầu thú để điều tra về hành vi chém đứt lìa chân người khác .

Chân của anh Thuận bị chém đứt.

Theo vị này, do nghi can chưa đủ 18 tuổi nên cơ quan điều tra chỉ lấy lời khai nghi can, sau đó Quân được gia đình bảo lãnh về nhà chứ không giam giữ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng cấm Quân ra khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tối 26/4, anh Đoàn Công Thuận (25 tuổi, trú thôn 1, xã Đạ P’Loa) đến nhà Quân để chơi.

Lúc này, Quân nói với anh Thuận vừa phát hiện được một tổ ông mật to nên chuẩn bị đi bắt. Nghe Quân nói vậy, anh Thuận đáp lại: “Mày còn trẻ con, 'nổ' vừa thôi. Không ra đường, mày bị đánh đấy”.

Bực tức vì anh Thuận nói mình “chém gió", Đinh Văn Quân đã vào nhà lấy dao rựa ra tìm anh Thuận để nói chuyện. Khi thấy anh Thuận nằm ở võng, Quân đã lao tới chém 2 nhát vào đùi và cẳng chân phải khiến anh Thuận gục tại chỗ. Sau đó, người dân đã lao tới tước dao rựa trên tay của Quân.

Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, anh Thuận bị chém gần đứt lìa cẳng chân phải và khâu 18 mũi ở đùi phải.