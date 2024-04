Phát hiện 3 phụ nữ đang mang thai hộ giá khoảng 300 triệu đồng/ca

Ngày 25/4, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội danh "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây mang thai hộ.

Cụ thể 4 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Triệu Thị Kim Thảo (SN 1990 ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng); Phạm Quốc Tuấn (SN 1990 ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1993 ở huyện Bình Chánh, TPHCM) và Trần Ngọc Nam (SN 1995 ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội danh "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại" theo khoản 2 Điều 187 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 10/4, Công an huyện Sóc Sơn cùng Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) kiểm tra ngôi nhà trọ số 32/37 ngõ 204 Xuân Đỉnh đã phát hiện có 7 phụ nữ đang sinh sống trong ngôi nhà này. Trong đó có 3 phụ nữ đang mang thai, 1 phụ nữ đã cấy phôi thai… Bước đầu cơ quan Công an làm rõ, những phụ nữ này đều được một đường dây nuôi để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Thảo và Tuấn có vai trò là chủ mưu còn Loan và Nam giữ vai trò giúp sức.

Các đối tượng này thông qua mạng xã hội, tìm các gia đình hiếm muộn, những phụ nữ không có khả năng làm mẹ để môi giới với giá 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng/ca mang thai hộ . Sau đó các đối tượng lấy phôi rồi liên hệ với các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đặt vấn đề mang thai hộ với giá khoảng 300 triệu đồng/ca. Trót lọt mỗi vụ việc, các đối tượng hưởng lợi từ 500-800 triệu đồng.