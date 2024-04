Hà Nội: Bắt kẻ lang thang đánh chết người đàn ông trong công viên

Ngày 25/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông vừa bắt giữ Bùi Văn Giang (SN 1989, quê Ninh Bình) để làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong. Theo điều tra, sáng 22/4, Công an quận Hà Đông nhận tin báo người dân phát hiện anh N.B.N (SN 1977, quê Sơn La) tử vong tại khu vực nhà chòi Bát Giác trong công viên Mộ Lao, quận Hà Đông với vết máu ở vùng đầu.

Đối tượng Bùi Văn Giang.

Vào cuộc điều tra cùng lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận báo án, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ nghi phạm Bùi Văn Giang khi đối tượng lẩn trốn tại khu vực phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Kết quả điều tra xác định, Giang không có việc làm ổn định, sống lang thang và thường xuyên đi xin ăn, nhặt ve chai. Đầu tháng 4/2024, anh ta gặp nạn nhân khi anh N. cũng thường đi lang thang xin ăn quanh bến xe Mỹ Đình. Sau đó, họ nảy sinh mâu thuẫn và anh N. đã đánh Giang.

Ngày 20/4, khi lang thang đến chòi Bát Giác để trú mưa, Giang thấy anh N. nằm trong chòi và đánh đuổi Giang đi chỗ khác. Chiều hôm sau, Giang uống rượu rồi dùng cán chổi bằng tre ở bãi rác quay lại chòi, tìm anh N. để trả thù. Khi thấy anh N. ngủ, Giang dùng cán chổi đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Tỉnh dậy do bị đánh, anh N. nhặt gạch, đá xung quanh chòi ném làm Giang bỏ chạy.

Chừng nửa giờ sau, Giang tiếp tục uống rượu rồi nhặt thanh gỗ ở bãi rác, quay lại chòi tiếp tục tấn công làm anh N. tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn cho đến khi bị bắt. Hiện vụ đánh chết người đàn ông trong công viên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.