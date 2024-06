Phát hiện 1 tấn móng giò không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Ngày 5/6, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết vừa phát hiện 1.100 kg chân móng giò, trên bao bì có ghi chữ nước ngoài nhưng không có hoá đơn chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hoá.

Lực lượng chức năng thu số thực phẩm trên để tiêu hủy và xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 10h00 ngày 4/6, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Tây Hồ phối hợp Công an phường Quảng An, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra điểm tập kết hàng tại cuối ngõ 238 Âu Cơ, phường Quảng An, do chị B.T.H (SN 1984 ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) là chủ hàng. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện gần 1.100 kg hàng hóa là thực phẩm chân móng giò trên bao bì đóng gói có ghi chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá.

Tổ công tác đã lập Biên bản tịch thu toàn bộ số thực phẩm trên để tiêu huỷ và xử lý về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu đối với chủ hàng theo quy định tại Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Qua vụ việc trên, Công an quận Tây Hồ khuyến cáo thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc là mối nguy hoại đến đời sống nhân dân. Nhất là vào thời điểm nắng nóng, thực phẩm dễ hỏng, bốc mùi, người dân cần lựa chọn mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng tại những điểm kinh doanh được cấp phép, đủ điều kiện VSATTP, tránh mua phải thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chất lượng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người.