Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong biển nước

Trong đêm 4/6 và rạng sáng 5/6, tại Hà Nội nhiều khu vực có mưa to đến rất to, khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập trong biển nước. Ngập úng xảy ra trong giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông tại nhiều nơi hỗn loạn. Nhiều đoạn đường ngập sâu khoảng 50cm, nhiều xe bị chết máy khi đi qua đoạn đường ngập kể trên. Theo ghi nhận, Khu đô thị VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh bị ngập sâu. Nhiều phương tiện đi lại qua nơi đây cũng rất khó khăn. Thời gian xảy ra mưa cường độ lớn khiến đường ngập sâu trong biển nước. Nước ngập sâu gần lên tới vỉa hè. Người dân lội nước bì bõm trên đường. Đường Triều Khúc ngập sâu trong biển nước. Tại khu vực Triều Khúc do mưa lớn khiến đường ngập sâu làm nhiều phương tiện bị chết máy. Tại phường Mỹ Đình nước ngập sâu ngang thân người. Tại đường Lương Khánh Thiện cũng ngập sâu. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 70mm. Mưa lớn có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-30cm. Đáng chú ý, một số tuyến đường, phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm như Thụy Khuê (Chu Văn An - Dốc La Pho), Trích Sài, Âu Cơ, Cao Bá Quát (đoạn trước Công ty Môi trường đô thị Hà Nội); đường Đội Cấn, Đào Tấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh… >>> Xem thêm video: Miền Bắc sẽ trải qua nắng nóng gay gắt trước khi đón mưa dông kéo dài.

