Hà Nội: Bắt kẻ chuyên cướp giật dây chuyền của phụ nữ đi đường

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 12/5, Chu Mạnh Thái (SN 1987, HKTT: Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) đi xe máy Honda Future màu xanh trên cầu vượt Cổ Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên thì gặp một người phụ nữ đi xe máy Yamaha Janus, trên cổ có đeo chiếc dây chuyền. Thấy vậy, đối tượng vượt lên giật chiếc dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng ngã tư Cổ Linh - Thạch Bàn.

Chu Mạnh Thái và chiếc xe đối tượng dùng để đi cướp giật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp với Công an phường Long Biên khẩn trương xác minh, làm rõ. Đến 17h00' ngày 21/5, Công an quận Long Biên đã bắt giữ được Chu Mạnh Thái. Tại cơ quan Công an, đối tượng Thái đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, đối tượng đã có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Quá trình đấu tranh, Thái còn khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp giật dây chuyền khác tại khu vực cầu vượt Láng Hạ (khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4/2024), tại khu vực Vĩnh Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Phong Sắc và Giảng Võ (khoảng đầu tháng 4/2024).

Hiện Công an Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận Long Biên thông báo ai là bị hại hoặc biết thông tin về các vụ việc như trên đề nghị liên hệ Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Long Biên (qua đồng chí Hoàng Xuân Dượng - Điều tra viên, SĐT: 0914.598.989) để phối hợp giải quyết theo quy định.